تمتعي بشفايف جذابة بعمل أحمر شفايف طبيعي منزلي بدون تكلفة للون ثابت وجميل يدوم طويلاً

يعتبر أحمر الشفايف نوع من أنواع مستحضرات التجميل والذي يتم إستخدامه لإحمرار الشفايف وتوريدها لتكون جذابة ولها شكل جميل لذلك كل الفتيات لا يمكنهم الإستغناء عنه الروج أو أحمر الشفايف، فهو يعد من أهم مستحضرات التجميل حيث أنه يجعل المرأة أو الفتاة مميزة ولها جاذبية تلفت أنظار الناس فتقوم جميع السيدات يفضلون شراؤه، فقد يمتلك الروج ألوان متعددة وكثيرة ويباع أيضا في المحلات بأنواع وماركات مختلفة ويوجد له أسعار متفاوتة، فمنه الذي يباع بأعلى الأسعار ومنه الذي يباع بأقل الأسعار ولكن النوعين لا يمكننا أن نستخدمهم.

لأن أحمر الشفايف الجاهز قد يحتوي على نسبة من المواد الغير صالحة للإستخدام والتي ممكن أن تتسبب في ضرر للشفايف فيحدث بها تشققات أو جفاف، فمن الأفضل أن نقوم بعمل أحمر شفايف في المنزل فتلجأ كل إمرأة إلى البحث جيدا عن طريقة عمل الروج الطبيعي في البيت بكل سهولة، فهذا لا يحتوي على مواد ضارة بل أنه يتكون من عدة مكونات طبيعية مفيدة وجميعها تتوافر في كل بيت، ويمكن أن نقوم بعمله بطريقة سريعة جدا فهذه الطريقة تعطينا نفس نتيجة الروج الجاهز ويكون بنفس اللون فيمكننا أن نتحكم في اللون أو الدرجة على حسب الرغبة.

مكونات أحمر شفايف طبيعي في البيت

ثمرة واحدة من صغيرة من البنجر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الكاكاو.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي في البيت