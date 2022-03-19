بملعقة حنة منزلية أصبغي حواجبك بنفسك في البيت بطريقة صحية وغير مضرة لحواجب أكثر جاذبية ومرسومة

دائما تبحث كل فتاة عن طريقة لصبغ الحواجب بشرط أن تدوم لفترة طويلة حيث أن الحواحب هي التي تعطي للوجه شكل جذاب وملفت فهي لها تأثير كبير على الشكل العام، لذلك تهتم بها أغلبية السيدات وترغب في ظهورها بشكل جميل فقد نجد عدد كبير من الفتيات يعانون من تساقط شعر الحواجب أو يعانون من الحواحب الخفيفة أو وجود فراغات بالحواجب، فأن كل هذا له تأثير سلبي على شكل الوجه لذلك تريد كل إمرأة أن تستخدم خلطات طبيعية تساعد على تكثيف الحواجب وتكون غزيرة.

وغير هذا نجد عدد من الفتيات يتمتعون بحواجب يكون لون شعرها فاتح والبعض الآخر يتمتعون بشعر لونه غامق فهذا هو الذي ترغب فيه كل فتاة، أما بالنسبة للون الفاتح فقد تستخدم الفتيات مستحضرات التجميل لتظهر باللون الغامق أو اللون البني ولكن لا تدوم هذه المستحضرات إلا عدة ساعات، لذلك لابد من صبغ الحواحب لأنها ممكن أن تدوم لأطول فترة ممكنة فمن الأفضل أن نقوم بصبغ الحواجب بإستخدام الحناء فهي تكون صحية وآمنة على الحواجب، على العكس من ذلك يحدث عند إستخدام الصبغة الكيميائية فهي تعمل علي صبغ الحواحب ولكن بطريقة ضارة جدا وتتسبب في تساقط شعر الحواجب.

مكونات خلطة الحناء لصبغ الحواجب في المنزل

تعتبر الحواجب من الأشياء الأساسية والضرورية التي لابد من الإهتمام بها حتي يكون لها شكل جذاب وتؤثر على الوجه فمن الأفضل أن نقوم بصبغ الحواجب بإستخدام الحناء، فقد توجد ألوان كثيرة للحنه ومنها اللون الأسود واللون البني ولكن اللون الذي تفضله جميع الفتيات هو البني فهو يكون طبيعي أكثر ويعطينا شكل الحواحب الطبيعية.

كيس واحد من مسحوق الحناء باللون البني.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

مكونات خلطة الحناء لصبغ الحواجب

في المنزل