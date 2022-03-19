طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين أقوى كولاجين لتبييض وشد تجاعيد البشرة

لبان الدكر من المواد الطبيعية الصمغية التي تحتوي على العديد من الخواص العلاجية التي تفيد الإنسان، على مدار أعوام استخدام الإنسان لبان الدكر من أجل الاهتمام بالبشرة والجلد بشكل عام، لما له من فوائد لا حصر لها كمضاد للبكتيريا والفطريات، ونحن نساعدكم على معرفة كل الفوائد التي تحتاجونها من أجل الاهتمام ببشرتكم وجمالكم المعهود دومًا.

طرق صناعة كريمات لبان الدكر

كريم لبان الدكر والنشا:

المكونات

المكونات منقوع لبان الدكر.

نشا.

فازلين.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

في وعاء نضع منقوع لبان الدكر مع النشا.

التقليب حتى تمام التجانس.

وضع الخليط في حمام مياه ساخنة لتثقيف القوام.

إضافة الفازلين وزيت جوز الهند.

التقليب جيدًا حتى تمام التجانس.

طريقة التطبيق

وضع الكريم على الوجه ليلًا بعد تنظيفه بالمياه والغسول الخاص بها.

إزالته في الصباح عن طريق غسل الوجه بالمياه والغسول الخاص به.

كريم لبان الدكر والكاكاو

المكونات:

زبدة كاكاو.

زيت جوزالهند.

زيت لوز حلو.

فازلين.

لبان الدكر مطحون.

طريقة التحضير

في وعاء نضع زبدة الكاكاو والزيوت .

التقليب حتى تمام التجانس.

التقليب حتى تمام التجانس. وضع الخليط في حمام مياه ساخنة لتثقيف القوام.

إضافة باقي المكونات.

التقليب جيدًا حتى تمام التجانس.

وضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك جيدًا.

طريقة التطبيق

وضع الكريم على الوجه ليلًا حتى تمتصه البشره.

فوائد كريم لبان الدكر

يمكن الحصول على فوائد الكريم من خلال وضعه على الوجه، وستكون الفائدة هي: