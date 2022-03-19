نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعاني من التوتر و الأرق ؟ وصفة سحرية تساعدك على النوم سريعاً لن تخطر في بالك ! في المقال التالي

العديد منا يعاني من الأرق ولا يستطيع التمتع بالنوم، وهذا يعود الى كثرة التفكير والتوتر نتيجة الاحداث اليومية، لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا التالي بعض الحيل التي سنقوم من خلالها بخداع الجسم ليصبح في حالة من الراحة والاسترخاء مما يجعلكمًتنامون سريعا، دون الحاجة لأي من الأدوية الكيمائية. حيل للتخلص من الأرق والمساعدة على النوم ترديد عبارة لا اريد النوم: حيث أنه بالتاكيد هذا الحل غير متوقع، لكنه مجرب وفعال، حيث انه مع تكرار العبارة السابقة لعدة مرات فان الاقل لا يستوعب كلمة لا ويقرا فقد مدى احتياج الجسم للنوم.

تقليد طنين النحلة:

في الفترة الأخيرة بعد أن تم إجراء العديد من الأبحاث والاختبارات تم التصديق على ان صوت طنين النحل من الامور التي تساعد على الاسترخاء والنوم سريعاً، فتكرار الاصوات لمدة زمنية على نفس النغمة يجعل المستمع في حالة من الهدوء ثم النوم بعمق.

في الفترة الأخيرة بعد أن تم إجراء العديد من الأبحاث والاختبارات تم التصديق على ان صوت طنين النحل من الامور التي تساعد على الاسترخاء والنوم سريعاً، فتكرار الاصوات لمدة زمنية على نفس النغمة يجعل المستمع في حالة من الهدوء ثم النوم بعمق. النوم على الظهر دون وسادة:

من الواضح أنه قد تبدو الطريقة بسيطة جدا وانها ضعيقة التاثير، لكن ع العكس تماما فهذه الطريقة للذهاب للنوم تساعد في التخلص من القلق والتوتر في الجيم وتساعد على الاسترخاء سريعًا، والاستلقاء ع الظهر صحيًا يستعد على وصول الاوكيجين الى المخ مما يزز عملية الاسترخاء والنوم سريعا.

من الواضح أنه قد تبدو الطريقة بسيطة جدا وانها ضعيقة التاثير، لكن ع العكس تماما فهذه الطريقة للذهاب للنوم تساعد في التخلص من القلق والتوتر في الجيم وتساعد على الاسترخاء سريعًا، والاستلقاء ع الظهر صحيًا يستعد على وصول الاوكيجين الى المخ مما يزز عملية الاسترخاء والنوم سريعا. تمرين التنفس:

حيث أنه منذ فترة قامت منظمات الصحة العالمية بعمل تجارب على ان يقوم مجموعة من الفراد بالنوم على ظهورهم وابعاد الذراعين عن الجسم قليلًا ورفع الكتفين للاعلى واخد شهيق وزفير بشكل منتظم يساعد في النوم سريعا

حيث أنه منذ فترة قامت منظمات الصحة العالمية بعمل تجارب على ان يقوم مجموعة من الفراد بالنوم على ظهورهم وابعاد الذراعين عن الجسم قليلًا ورفع الكتفين للاعلى واخد شهيق وزفير بشكل منتظم يساعد في النوم سريعا تناول الخضروات:

حيث أنه في دراسة أخيرة تم تجربتها أثبتت فعالية أن تناول كميات مناسبة من المغنسيوم يساعد في الاسترخاء والنوم سريعا على عكس المتوقع. عمر شويل - جدة هل تعاني من التوتر و الأرق ؟ وصفة سحرية تساعدك على النوم سريعاً لن تخطر في بالك ! - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تعاني من التوتر و الأرق ؟ وصفة سحرية تساعدك على النوم سريعاً لن تخطر في بالك ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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