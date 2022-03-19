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يمكن الآن التعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل بسهولة كبيرة، حيث يجد الكثير صعوبة في القيام بمثل هذه الخطوات عن غيرها، فنحن نعلم إلى أي مدى أصبحت لعبة ببجي متواجدة في قلوب الكثير من العاشقين لها، لذلك يكثر البحث عن هذه المواضيع بشكل كبير للغاية، دعونا نتعرف على كل شيء بسهولة كبيرة وبخطوات قليلة للغاية.
شحن شدات لعبة ببجي PUBG MOBILE احصل على 5000 شدة عبر ال UC في ثواني
خطوات شحن شدات ببجي موبايل
سنتعرف الآن من خلال موضوعنا عن الخطوات الكاملة لكيفية شحن شدات ببجي دون مواجهة صعوبة في هذا الأمر، حيث يمكن التعرف على الخطوات كاملة من خلال هذه النقاط:
- لا بد من الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشحن شدات والذي يسمى بموقع midasbuy
- من ثم اختيار البلد الخاصة بك من بين عدة بلدان أو العلم الخاص ببلدك.
- تسجيل ID الخاص بك بالداخل كما هو موضح.
- تحديد الشدات التي يمكن أن تحتاج إليها لوضع الرقم الذي تريده.
- عليك الآن اختيار وسيلة الدفع التي يمكن أن نستخدمها لدفع الأموال.
- علينا علمك بأن هناك الكثير من التطبيقات المستخدمة بالداخل يمكن اللجوء إليها لشحن شدات ببجي.
المواصفات الفنية لتشغيل ببجي
سيكون متاح إلينا الآن خطوات يمكن من خلالها أن نوضح المواصفات الفنية لتشغيل لعبة ببجي على الموبايلات، وتأتي بهذا الشكل:
- حيث أنه لا يجب أن يقل الإصدار الخاص بجهاز الأندرويد عن 5.0.1 كما أن المساحة للهاتف لا يجب أن تقل عن 650 ميجا بايت وكذلك ذاكر 2 جيجا.
- وكذلك عن العمل على هاتف يعمل بنظام الايفون لا يقل عن 9 وأيضًا لا يجب أن تقل الذاكرة عن مساحة تصل إلى 2 جيجا بايت.
- حيث أن المواصفات تعمل حتى يتم تشغيل اللعبة سريعًا على الهواتف.
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