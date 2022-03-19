نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم مهارة تبييض الاسنان بمكونات اورجانيك وفي فتره وجيزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان من الامور التي يبحث عنها الكثيرين نظرًا فسر جمال الابتسامة هو تبييض الأسنان وهناك الكثير من الخطوات الطبيعية التي يمكن اتباعها من أجل تبيض الأسنان في المنزل بكل سهولة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق التي يعتمد عليها للحصول على أسنان ناصعة البياض.

طرق واساليب تبييض الأسنان:

هناك الكثير من الطرق التي تتبع من أجل الحصول على أسنان بيضاء وتلك الطرق من بينها كلًا من التالي:

الفحم

يعمل الفحم على تبييض الأسنان بكل سهولة وذلك لأن الفحم مادة لديها مسامية عالية القدرة على الامتصاص وأكدت الكثير من الدراسات أن الفحم لديه دور فعال في تغير درجة الحموضة ومن خلال السطور الآتية سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في استخدام الفحم:

أولًا يتم الحصول على فرشاة مبللة ويتم غمسها في الفحم أو القيام بغمس الفرشاة في عجينة مكونة من كلًا من الفحم والمياه.

ثم يتم فرك الأسنان بتلك العجينة والاستمرار في ذلك لبضعة من الدقائق.

يتم بعد ذلك غرغرة الفم باستخدام المياه ثم يتم استخراج الفحم من الفم.

ثم يتم تكرار تلك العملية كل يوم والاستمرار في ذلك لمدة أسبوع لحين أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة.

صودا الخبز

تعمل صودا الخبز على حل مشاكل الأسنان وبالتالي تبيضها وذلك لأنها تحتوي على خصائص طبيعية للتبييض ويتم استخدام ذلك الخليط باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم خلط ملعقة من صودا الخبز مع ملعقتين من المياه.

ثم يتم غمس فرشاة الأسنان في تلك العجينة ثم يتم فرك الأسنان بذلك العجين لمدة دقائق.

يتم تكرار تلك العملية أكثر من مرة في الأسبوع.

بودرة الكركم العضوي

يعمل الكركم على تبييض الأسنان وذلك بسبب احتوائه على الخواص الطبيعية ويتم استخدام ذلك الخليط باتباع الخطوات الآتية: