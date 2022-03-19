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طريقة عمل البيتي فور الفخم، على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي ظهرا في الآونة الأخيرة، نجد أن هناك الكثير من الناس يقبلون على شراء بعض الحلويات والمعجنات، وخاصةً من لديهم أطفال، فقد وجدوا أن هذا يسبب معهم عجزا في مصروف البيت، مما دفعهم هذا إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن إيجاد طرق معينة لصنع المعجنات التي كان منها كيفية عمل البيتي فور. طريقة عمل البيتي فور الفخم كوب واحد من السكر الناعم.

ربع كوب من الزبدة.

أثني بيضة.

خمسمائة جرام من الدقيق.

أخذ ملعقة من الفانيليا بحيث تكون صغيرة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

ملعقة من الكاكاو صغيرة على حسب الرغبة الشخصية. طريقة تحضير البيتي فور في إناء فارغ يتم وضع الزبدة، ويتم خفقها جيدًا حتى يصبح لونها الأبيض.

يتم وضع السكر، مع الاستمرار في الخفق حتى الامتزاج.

يضاف كل من على الخليط البيض والفانيليا مع الاستمرار في التقليب.

ويضاف كل من الدقيق والبيكنج بودر، تقليبهم جيدًا حتى تصبح عجينة متجانسة.

يضاف الكاكاو إلى الخليط إذا كنت ترغبين في عمله بالشكولاتة.

يبدأ في تشكيل العجينة، ذلك من خلال استخدام كيس الحلواني أو باستخدام الماكينة الخاصة بعمل البيتي فور.

يتم تزيين العجينة بشكل مميز وخلاب.

ويتم ضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوضع الأشكال في الصينية المدهونة واحدة تلو الأخرى.

توضع الصينية في الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي.

بحيث تترك الصينية في الفرن لمدة تتراوح من عشرين لخمس وعشرين دقيقة.

تخرج الصينية من الفرن عندما تستوي، وتركها حتى تبرد.

يتم تزينها بسهولة. العناصر التي لتم بها تزين البيتي فور تجهيز كمية من مربى مشمش أو مربى فرولة.

كمية من المكسرات المرغوب فيها.

وكمية من الشكولاتة المبشورة.

كمية من الشكولاتة السائلة حسب الرغبة. طريقة تزيين البيتي فور يحضر كل قطعتين من القطع سويًا، يوضع على إحداهما مربى أو أحد العناصر التي يتم بها الحشو.

ثم يضاف عليها القطعة الأخرى.

ويكرر هذا حتى الانتهاء من ذلك.

من هنا يكون جاهز لتقديمه في طبق مع الشاي. عمر شويل - جدة انجح صفة هتجربوها.... طريقة عمل البيتي فور الفخم هش وناعم بأسرار اشهر المحلات - ثقفني

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