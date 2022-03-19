نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سم قاتل يفقدك حياتك بلمح البصر .. اسوأ طعام يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية .. تعرف عليه وابتعد عنه فوراً في المقال التالي

هناك الكثير من الأطعمة التي تضر أكثر من نفعها على صحة الإنسان وتعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم وتراكم الدهون وسد الشرايين ولا يكون الإنسان على دراية بذلك وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم الأطعمة التي تعمل على ذلك والتي قد تكون مميتة لحياة الإنسان والتي يجب عليها الحرص من تناولها أو الاعتدال وعدم الإفراط منها. الأطعمة المليئة بالكوليسترول التي تضر بحياة الإنسان:- من أهم تلك الأطعمة هي الزبدة أو السمنة أو الأطعمة مقلية بطريقة دسمة فقد تعمل تلك الدهون المهدرجة على رفع نسبة كوليسترول الدنم وتصلب الشرايين والشعور بأمراض القلب المزمنة التي قد تلحق الضرر بالإنسان. تناول الأطعمة الدسمة والسمينة المليئة مثل الدهون أو اللحمة المليئة بالدهون أو جزء من لية الخروف التي تعتبر من أولى الأكلات التي تدمر صحتنا فعلاوة على إنها تلحق الضرر بشكل كبير على صحة القلب إلا إنها تدمر الجهاز الهضمي في الجسم وتخرب المعدة فتعمل على التهابها بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على المرارة والكبد فتعمل على التهاب المرارة وتليف الكبد ويمكن أن تسبب الموت في الحال إذا تم تناول تلك الأطعمة بدون وعي وخاصة لمرضى السكر. تناول السكريات والحلويات بشكل مفرط يعمل على تدمير عضلة القلب ورفع نسبة الكوليسترول وتخريب بنكرياس الجسم وخفض ضغط الدم بصورة ملحوظة لذلك يجب الحد من تناول تلك الأطعمة التي قد تؤدي إلى الموت. بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من نسبة الكوليسترول في الجسم:- تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي. عمل التمارينات اللازمة كل صباح اتباع نظام غذائي معين. كما أنه لا بد من الحد من تناول تلك الأطعمة وعدم الإفراط في تناولها. شرب الماء بكميات كافية خلال اليوم. عمر شويل - جدة سم قاتل يفقدك حياتك بلمح البصر .. اسوأ طعام يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية .. تعرف عليه وابتعد عنه فوراً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سم قاتل يفقدك حياتك بلمح البصر .. اسوأ طعام يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية .. تعرف عليه وابتعد عنه فوراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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