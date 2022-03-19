طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق

كيك العشر دقائق من أبسط الأنواع من الكيك حيث يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وتعتبر طريقة سهلة وبمكونات بسيطة وليست مكلفة؛ فهي من أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ فهي تحتوي على مواد غذائيّة كثيرة تفيد الجسم، والآن من خلال مقالنا هذا نعرض لكم طريقة عمل هذه الوصفة بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل كيك العشر دقائق

من خلال المكونات التالية التي يتم عرضها الآن يمكنك عمل كيكة لذيذة في عشرة دقائق فقط، وبدون مجهود ولا تكاليف عالية وبمكونات بسيطة، وتتمثل هذه المكونات في الآتى:

2 علبة من البسكويت الجاهز السادة.

ملعقة ونصف صغيرة من النسكافيه.

2 علبة من القشطة.

كوب من الشيكولاتة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

فول سوداني مجروش.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحضر كيكة العشر دقائق بسهولة؛ حيث أن مكوناتها متوفرة في كل مكان وليست مكلفة، وإليكم هذه الخطوات كالتالي: