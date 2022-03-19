نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق في المقال التالي
كيك العشر دقائق من أبسط الأنواع من الكيك حيث يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وتعتبر طريقة سهلة وبمكونات بسيطة وليست مكلفة؛ فهي من أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ فهي تحتوي على مواد غذائيّة كثيرة تفيد الجسم، والآن من خلال مقالنا هذا نعرض لكم طريقة عمل هذه الوصفة بكل سهولة ويسر.
طريقة عمل كيك العشر دقائق
من خلال المكونات التالية التي يتم عرضها الآن يمكنك عمل كيكة لذيذة في عشرة دقائق فقط، وبدون مجهود ولا تكاليف عالية وبمكونات بسيطة، وتتمثل هذه المكونات في الآتى:
- 2 علبة من البسكويت الجاهز السادة.
- ملعقة ونصف صغيرة من النسكافيه.
- 2 علبة من القشطة.
- كوب من الشيكولاتة.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- فول سوداني مجروش.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نحضر كيكة العشر دقائق بسهولة؛ حيث أن مكوناتها متوفرة في كل مكان وليست مكلفة، وإليكم هذه الخطوات كالتالي:
- يتم إحضار وعاء نضع به النسكافيه مع نصف كوب من الماء، ثم نقلب جيدا حتى يذوب النسكافيه تماما.
- نحضر الصينية حتى يتم رص البسكويت بها.
- ويتم رص البسكويت بعد غمسه في النسكافيه، ويرص في الصينية بطريقة متساوية.
- يتم رص طبقتين من البسكويت.
- ثم نضع الشيكولاتة بعد إذابتها من خلال حمام بخار مائي، ونضع حلة بها قدر من الماء يغلي، ومن ثم نضع وعاء به الشيكولاتة فوق الخلة التي يخرج منها بخار المياه المغلية.
- يتم تقسيم الشيكولاتة ونضع السوداني والقشطة والفانيليا ويتم تقليبهم جيدا.
نضع الشيكولاتة على البسكويت.
- يتم تسوية الشيكولاتة حتى يتم تغطية البسكويت كاملا.
- نضع الصينية في الفريزر لمدة عشرة دقائق حتى تتماسك جيدا.
- ثم نضع باقي الشوكولاتة في كيس الخاص الحلواني.
- بعد مرور العشر دقائق نزين الصينية بصوص الشيكولاتة اللذيذ.
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