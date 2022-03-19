المشروب الخارق في ساعتين فقط طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة

في مواسم تغيير الفصول يصاب العديد من الأشخاص بالكحة والبلغم، ويبحثون دومًا عن بدائل طبيعية وصحية من أجل علاجها، كمان أنه يجب تعزيز الجهاز المناعي، لذلك لا يمكن ان يكون هناك حل أفضل من المكونات الطبيعية في القيام بهذه المهمة، ومن خلال المقال التالي سنعرض لكم طرق طبيعية لعلاج الكحة والبلغم ونزلات البرد بشكل عام.

أطعمة تساعد في طرد الكحة والبلغم

هناك مجموعة من المكونات الطبيعية التي أثبتت على فعاليتها في طرد البلغم والكحة، وهذه المواد هي:

العسل:

العسل من المكونات اللطيفة التي تساعد في حل مشكلات البرد والانفلونزا، والتي منذ القدم ينصح باستخدامها في علاج اغلب الامراض والعدوى التي تصيب الإنسان.

الطريقة

تناول ملعقة صغيرة في الصباح الباكر يوميًا.

النعناع والليمون:

الليمون من الفواكه الحمضية التي تساعد في القضاء الى البكتيريا والفيروسات المسببة للبرد والكحة، والنعناع يعد من المكونات التي ترطب الحلق والحنجرة، لذلك ينصح الأطباء دوما بتناولها أثناء الإصابة بالكحة والبلغم.

الطريقة

غلي بعض أوراق النعناع الطازجة مع شرائح الليمون في القليل من المياه وتحليتها بالعسل، ويشرب دافئ يساعد على علاج الكحة والبلغم.

الكمون:

يعد من النباتات التي تساعد في علاج البرد والكحة والبلغم ويمكن ذلك من خلال تناول ملعقة صغيرة منه.

نصائح للتقليل من فرص الإصابة بالكحة والبلغم

مجموعة من النصائح التي اتباعها سيقلل من خطر الاصابة بالكحة والبلغم كما انها مهمة من أجل صحة الجسم بشكل عام، وهي: