نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشروب الخارق في ساعتين فقط طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة في المقال التالي
في مواسم تغيير الفصول يصاب العديد من الأشخاص بالكحة والبلغم، ويبحثون دومًا عن بدائل طبيعية وصحية من أجل علاجها، كمان أنه يجب تعزيز الجهاز المناعي، لذلك لا يمكن ان يكون هناك حل أفضل من المكونات الطبيعية في القيام بهذه المهمة، ومن خلال المقال التالي سنعرض لكم طرق طبيعية لعلاج الكحة والبلغم ونزلات البرد بشكل عام.
أطعمة تساعد في طرد الكحة والبلغم
هناك مجموعة من المكونات الطبيعية التي أثبتت على فعاليتها في طرد البلغم والكحة، وهذه المواد هي:
- العسل:
العسل من المكونات اللطيفة التي تساعد في حل مشكلات البرد والانفلونزا، والتي منذ القدم ينصح باستخدامها في علاج اغلب الامراض والعدوى التي تصيب الإنسان.
الطريقة
- تناول ملعقة صغيرة في الصباح الباكر يوميًا.
- النعناع والليمون:
الليمون من الفواكه الحمضية التي تساعد في القضاء الى البكتيريا والفيروسات المسببة للبرد والكحة، والنعناع يعد من المكونات التي ترطب الحلق والحنجرة، لذلك ينصح الأطباء دوما بتناولها أثناء الإصابة بالكحة والبلغم.
الطريقة
- غلي بعض أوراق النعناع الطازجة مع شرائح الليمون في القليل من المياه وتحليتها بالعسل، ويشرب دافئ يساعد على علاج الكحة والبلغم.
- الكمون:
يعد من النباتات التي تساعد في علاج البرد والكحة والبلغم ويمكن ذلك من خلال تناول ملعقة صغيرة منه.
نصائح للتقليل من فرص الإصابة بالكحة والبلغم
مجموعة من النصائح التي اتباعها سيقلل من خطر الاصابة بالكحة والبلغم كما انها مهمة من أجل صحة الجسم بشكل عام، وهي:
- تجنب لمس الأنف والأذن كثيرًا.
- الابتعاد عن المصابين بالبرد والانفلونزا.
- عدم ملامسة أي سطح خارجي إلا وتطهير اليد بعدها.
- الاقلاع عن التدخين مضر بالصحة خاصة الجهاز التنفسي.
- كما أنه لا بد من تقليل الأطعمة الخارجية قد تسبب العديد من الأمراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشروب الخارق في ساعتين فقط طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.