نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية البطاطس بالدجاج على الطريقة المصرية وسر قوام الصوص والتسبيكة بطعم رهيب في المقال التالي

صينية البطاطس بالدجاج من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنها في العزومات وهي وجبة متكاملة وسريعة وتتميز بطعمه اللذيذ، وتوجد طرق كثيرة لعمل صينية البطاطس ولكل طريقة مذاق مختلف ونحن في هذا المقال نقدم لكم صينية البطاطس بالدجاج على الطريقة المصرية وبمكونات موجودة من البيت فتابعونا. طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج المكونات: دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أجزاء.

بصلة مقطعة شرائح.

4 حبات بطاطس مقطعة.

عصير طماطم.

ملعقة صلصة.

قرن فلفل أخضر رومي مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود.

ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة.

عصير ليمونة. طريقة التحضير: نغسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق ثم ينقع لمدة 30 دقيقة في ماء به عصير ليمون وشرائح من الزنجبيل وملعقة من الخل. نصفي الدجاج ثم يشوح على النار مع رشة من الملح والفلفل الأسود نجهز صينية ونضع بها زيت أو سمنة ثم نضيف البصل مع البطاطس. نقلب المكونات مع الثوم المفروم لمدة دقيقة ثم نضيف ملعقة الصلصة مع عصير الطماطم وباقي البهارات والفلفل الرومي. على الوجه نضع الدجاج نغطي الوعاء حتى تغلي الصلصة وعندما ينضج الدجاج نضعها في فرن ساخن لحين الحصول على اللون المطلوب. ثم تقدم صينية البطاطس بالدجاج مع أرز مصري حبة وحبة وطبق مخلل مشكل وطبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. صينية البطاطس بالدجاج البيضاء المكونات: دجاجة مقطعة.

بصلة كبيرة مبشورة.

حبة طماطم كبيرة مبشورة.

2 فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة خل.

عصير نصف ليمونة.

بطاطس مقطعة. طريقة التحضير: نحضر صينية ونضع بداخلها البطاطس المقطعة مع رشة من الملح والفلفل الأسود في وعاء أخر نضيف البصل المبشور مع الطماطم. يضاف أيضا الثوم المفروم والبهارات ومكعب المرقة والخل مع عصير ليمونة ونقلب المكونات جيدا ثم نضع هذه الحشوة. داخل الدجاج بين الجلد واللحم ثم نأخذ ملعقة ونضعها فوق البطاطس ونرص الدجاج علي الوجه ثم نرفعها على نار متوسطة. عندما تغلي المكونات نغطيها بالفويل وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج ثم نشعل الشواية حتى يأخذ الدجاج اللون المطلوب. هذه الطريقة صحية جيدا وتقدم مع أرز مسلوق أو أرز مصري مع طبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة صينية البطاطس بالدجاج على الطريقة المصرية وسر قوام الصوص والتسبيكة بطعم رهيب - ثقفني

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