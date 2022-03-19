أسهل طريقة لعمل البطاطس الكرسبي المقرمش مثل المطاعم

يعد البطاطس الكرسبي المقرمش ، من أشهى الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار بسبب طعمها اللذيذ ومذاقها الجيد كما أن الأطفال يحبون البطاطس بكل أشكالها، لذا تسعى كل الأمهات وربات البيوت بأعداد طريقة مختلفة وشهية لأطفالهم فهذه طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويمكن تقديمها كطبق جانبي أو كوصفة خفيفة تقدم مع المشويات أو أنواع من الصوص مثل المايونيز والكاتشب، كما أن البطاطس تحتوى على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالطاقة والبرتين وغيرها من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس الكرسبي المقرمش بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل البطاطس الكرسبي المقرمش

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

ربع كوب ماء.

زيت للقلى.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المقرمش خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

أولا نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً بالماء وتصفى جيداً، ثم تقطع على شكل أصابع طويلة متوسطة الحجم. ثم نحضر وعاء كبير وواسع ونضع به نصف كوب الدقيق ثم يضاف له البيكنج بودر والملح والشطة والفلفل الأسود، ثم تقلب المكونات الجافة مع بعضها البعض جيداً. يضاف الماء تدريجياً مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات، ثم نضع البطاطس في المزيج وتقلب جيداً حتى يندمج المزيج مع البطاطس. ثم نضع المزيج في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب البطاطس نكهة التتبيلة.

طريقة التسوية

نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها كمية زيت غزير ونتركها حتي تسخن تماماً. ثم نخرج البطاطس من الثلاجة ونضعها ف الزيت المغلي ونتركها حتى تتحمر وتكتسب اللون الذهبي الجميل المقرمش. تخرج البطاطس الكرسبي من الزيت وتوضع على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد. ثم توضع في طبق التقديم وتقدم ساخنة مع صوص الكاتشب أو بجانب أطباق المشوي أو الدجاج المشوي بألف صحة وعافية.

اسرار نجاح البطاطس الكرسبي المقرمش بالمنزل

يحب أن تقطع البطاطس بسمك متوسط غير سميك حتى يسهل تحميرها بشكل جيد. يجب أن تترك البطاطس في التتبيلة لمدة نصف ساعة قبل تحميرها حتى تتشرب التتبيلة جيداً. نحرص على تحمير البطاطس في كمية زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبياً ومقرمش. يجب وضع البطاطس بعد خروجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. يفضل غسل البطاطس جيداً بالماء أكثر من مرة للتخلص من النشا الموجود بها.

أهم فوائد البطاطس للجسم

تمتلك البطاطس العديد من الفوائد الهامة للجسم سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ