أتعلمي الطريقة قبل رمضان طريقة نقع العرقسوس في المنزل بطعم مظبوط مثل الجاهز

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العرقسوس من المشروبات الرمضانية لدي الكثير من الناس وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائه على مضادات الأكسدة ويوجد به أيضا خصائص مضادة للفيروسات والميكروبات، واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لعمله وتقديمه على الفطار بدلا من شرائه جاهز من المحلات فتابعونا. طريقة نقع العرقسوس بشكل مظبوط المكونات: 200 جرام من العرقسوس المطحون.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

10 أكواب ماء. طريقة التحضير: نحضر قماشة ونضع بها مسحوق العرقسوس مع رشة من بيكربونات الصوديوم ونقلب ثم نلف القماشة جيدا. نضع العرقسوس في وعاء ثم يضاف فوقه الماء مع التقليب من وقت لأخر حتى يذوب المسحوق في الماء. نزيل القماشة ونضع العرقسوس في الثلاجة ويقدم وهو بارد على السفرة في رمضان وبالهنا والشفا. طريقة عمل العرقسوس السريع المكونات: عرقسوس.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

كوب ماء.

2 لتر ماء.

سكر حسب الرغبة. طريقة التحضير: في وعاء نضع العرقسوس مع بيكربونات الصوديوم ونضيف إليه كوب الماء واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل. ضعي الخليط السابق في قماشة واتركيه في 2 لتر من الماء لمدة ساعتين ثم أزيلي القماشة واعصريها جيدا. يضاف السكر على حسب الرغبة ويقلب جيدا ثم يوضع العرقسوس في الثلاجة ويقدم وهو بارد وبالهنا والشفا. طريقة عمل العرقسوس بدون كربونات المكونات: كوب من العرقسوس.

لتر واحد ماء.

ملعقة صغيرة صودا الخبز.

سكر. طريقة التحضير: نقوم بنقع العرقسوس في الماء لمدة 6 ساعات ثم نضيف صودا الخبز ونضع المكونات على النار لمدة 15 دقيقة. عندما يبرد يوضع في المصفاة ويصفي جيدا ثم نضيف السكر ونقلب حتى يذوب ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين. يصب العرقسوس في أكواب التقديم ويقدم وهو بارد مع الفطار أو السحور وبين الوجبات. طريقة عمل العرق سوس المغلي المكونات: ملعقة صغيرة عرقسوس.

كوب ماء مغلي. طريقة التحضير: في وعاء عميق نضع العرقسوس ونصب فوقه الماء المغلي ثم يقلب حتى تتجانس المكونات مع السكر. نصفي العرقسوس في قماشة نظيفة ويجب أن تكون قطنية حتى لا تتسرب أي شوائب ثم يوضع في الثلاجة. عندما يبرد العرقسوس نضع في كوب التقديم ثلج مجروش ويصب المشروب ويقدم وبالهنا والشفا. فوائد تناول مشروب العرقسوس ينصح بتناول مشروب العرقسوس للأشخاص الذين يعانون من وجود بكتيريا في الفم وبالتالي تعالج تسوس الأسنان وتجعلها قوية ولامعة.

يحتوي على مضادات أكسدة وبالتالي يخفض من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ويعالج أيضا التهاب الشعب الهوائية.

هذا المشروب مفيد جدا للسيدات الذين يعانون من أعراض الدورة الشهرية المزعجة والهبات الساخنة. عمر شويل - جدة أتعلمي الطريقة قبل رمضان طريقة نقع العرقسوس في المنزل بطعم مظبوط مثل الجاهز - ثقفني

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