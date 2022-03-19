نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي من البوتوكس مليون مرة ضعيه على وجهك لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد في المقال التالي

حلم كل فتاة هو الحصول على وجه أبيض مثل الثلج خالي من التصبغات والتجاعيد ولكن الحقيقة تكون عكس ذلك بسبب العوامل الجوية التي تتعرض لها البشرة على مدار اليوم، وتكون هي السبب الأساسي في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة على الوجه واليوم نقدم لكم بديل البوتوكس بمكونات طبيعية من بيتك وأمنة فتابعونا. بوتوكس طبيعي لتبييض وشد البشرة المكونات: بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة زيت اللوز.

كبسولة فيتامينe.

ربع ملعقة صغيرة عسل. مكونات ماسك التقشير: ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة قهوة.

ملعقة من زيت زيتون.

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بوضع ماسك التقشير أولا للتخلص من خلايا الجلد الميت وفتح المسام وهو عبارة عن مزج السكر. مع القهوة وأيضا زيت الزيتون وماء الورد ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 5 دقائق ويغسل بالماء الفاتر ويجفف. الآن نجهز البوتوكس نحضر وعاء ونخفق بياض البيض عدة دقائق ثم نضيف القهوة مع النشا وزيت اللوز ونقلب حتى تتجانس المكونات. نضع كبسولة فيتامينe والعسل ونمزج المكونات مرة أخرى يوضع هذا الخليط بعد تقشير البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة. ثم يغسل بالماء الدافئ هذه الخلطة تساعد في الحصول على بشرة بيضاء وتقضي على التصبغات وتوحد لون البشرة وتزيل التجاعيد. خلطة الأسبرين لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد المكونات: 3 أقراص أسبرين.

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

ملعقة من العسل.

ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الأسبرين في الماء الدافئ حتى يذوب ثم يضاف العسل وجل الصبار ونقلب عندما تتكون عجينة نضعها على البشرة. مع التدليك واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر هذه الخلطة تجعل البشرة أكثر نضارة وتخفي علامات تقدم العمر. ماسك الكركديه لتبييض الوجه المكونات: نصف كوب من أوراق الكركديه.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد.

2 ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: نغلي الكركديه في الماء ثم يصفي ونتركه جانبا لكي يبرد وبعد ذلك يضاف النشا مع ماء الورد لكي تختلط المكونات ويصبح القوام كريمي. يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد هذا الماسك يشد البشرة ويجعلها أكثر حيوية ويجدد الخلايا ويرطبها. عمر شويل - جدة أقوي من البوتوكس مليون مرة ضعيه على وجهك لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد - ثقفني

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