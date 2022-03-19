طريقة عمل بيتزا سريعة وشهية فى المنزل مع عمل عجينة البيتزا الاصلية بكل سهولة

تعتبر البيتزا من المأكولات الإيطالية الشهية والمميزة واللذيذة فى نفس الوقت. وتختلف طرق عمل البيتزا من مكان الى اخر وكذلك الحشوات المستخدمة فى عمل البيتزا. حيث يوجد الكثير من أنواع البيتزا وفى هذا المقال سوف نوضح طرق عمل البيتزا الاصلية والتى يمكن تحضيرها بسهولة فى المنزل. حيث نعتمد من خلال موقع ثقفنى ان نقدم الوصفات الاصلية والمميزة فى عمل جميع انواع الماكولات. وذلك حرصا على ثقتكم فينا وفى الموقع. ومن خلال السطور التالية نشرح اهم طرق عمل عجينة البيتزا السريعة فى المنزل والحشوة اللازمة.

خطوات تحضير البيتزا الشهية واللذيذة

تعد البيتزا من الوجبات المفضلة لدى الجميع وهى محببة للكثير وخاصة الأطفال. ويمكن للأمهات وربات البيوت ان تقوم بتحضير البيتزا الشهية في المنزل بخطوات بسيطة. وذلك دون الحاجة الى الشراء من المحلات وبتكلفة عالية. ونوضح طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل البيتزا الاصلية في المنزل.

مكونات البيتزا السريعة والشهية

مكونات العجينة

اربع اكواب من الدقيق.

ثم كوب من الماء الدافئ.

مع ملعقة من الخميرة الفورية.

كذلك ملعقة من السكر.

ايضا ملعقة من الملح.

كذلك كوب من اللبن.

ثم ملعقتان من الزبدة.

ملعقتان من الزيت.

ايضا ملعقة من الزعتر.

مكونات الحشوة

كوب من الجبنة الشيدر والموزاريلا المبشورة.

بعض من شرائح البصل.

شرائح من الزيتون.

ثم شرائح من الفلفل الأخضر.

كاتشب. كذلك بعض شرائح من الطماطم.

خطوات عمل البيتزا السريعة

تحضير العجينة

وضع جميع المكونات الجافة من الدقيق والسكر والملح والزعتر والخميرة فى وعاء وتخلط جيدا.

فى وعاء اخر نضع الحليب أو اللبن مع الماء ويسخن على النار.

وضع الزبدة المزابة والزيت والبيض المخفوق على خليط الدقيق مع خلط المكونات ثم اضافة خليط اللبن او الحليب والماء الى المكونات تدريجيا.

مع خلط وعجن المكونات بشكل جيد بعض الوقت حتى نحصل على عجينة متجانسة القوام.

تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة حتى ترتاح.

طريقة التسوية