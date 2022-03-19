نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للتجاعيد بوتوكس طبيعي يجعل البشرة مشدودة وشبابية في أسبوع واحد لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المرأة بجمالها دائما ولذلك تنفق أموال كثيرة للحصول على بشرة شبابية خالية من التجاعيد ولكن مع التقدم في العمر تبدأ التجاعيد بالظهور خاصة حول الفم والعين، وفي هذه الحالة تتجة السيدات إلى البوتوكس والفيلر لشد البشرة وجعلها تبدو أصغر في السن ولكن البعض لا يستطيع فعل ذلك واليوم نقدم لكم بوتوكس طبيعي للبشرة بمكونات من البيت. طريقة عمل بوتوكس طبيعي للبشرة الخميرة والزبادي: المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من الزبادي الطازج. طريقة التحضير والاستخدام: بولة صغيرة ونخلط الخميرة مع عصير الليمون ثم يضاف العسل والزبادي بعد ذلك يوضع المزيج على الوجه بالكامل برفق.

يترك لمدة 30 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر ونضع كريم مرطب تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للتخلص من التجاعيد ومليء الوجه. 2. النشا والشاي الأخضر: المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب شاي أخضر. طريقة التحضير والاستخدام: نضع النشا في بولة ونضيف الشاي تدريجيا عليها مع التقليب للحصول على قوام كريمي ناعم ثم يوزع على الوجه.

يترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر ثم البارد مع الغسول المناسب لنوع البشرة.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. وصفات للتخلص من التجاعيد زيت جوز الهند وبياض البيض: المكونات: بياض 2 بيضة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق بياض البيض مع زيت جوز الهند والليمون جيدا ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك حتى يجف.

يغسل بالماء الدافئ ثم قومي بوضع مرطب للبشرة تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا للقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة. 2. اللبن الرائب والكركم: المكونات: 2 ملعقة من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة مع بعض جيدا حتى يصبح القوام مناسب ثم توضع على البشرة مع التدليك بحركات دائرية.

يترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالماء البارد تكرر هذه الوصفة يوميا ولمدة أسبوع للحصول على وجه خالي من التجاعيد.

حيث يقوم اللبن الرائب والعسل بشد البشرة ومدها بالعناصر الغذائية اللازمة لجمالها أما الكركم يجعل البشرة صافية. شد الوجه بالموز المكونات: موزة ناضجة.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي ثمرة الموز في الكبة وأضيفي إليها العسل مع زيت الزيتون حتى تصبح خالية من الكتل ثم يوضع على الوجه والرقبة. يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام توضع الخلطة مرتين أسبوعيا لشد الوجه وترطيبه وإصلاح الخلايا التالفة. النشا لشد الوجه المكونات: 2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة سكر بني.

3 ملاعق حليب. طريقة التحضير والاستخدام: وعاء مناسب ونخلط بداخله النشا مع الحليب ثم يضاف السكر والعسل ونقلب جيدا يوزع الخليط على الوجه باستخدام فرشاة. ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الوصفة تجعل الوجه أبيض وخالي من التجاعيد. ماسك التفاح لإزالة التجاعيد المكونات: ثمرة تفاح متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نغلي التفاحة في كمية مناسبة من الماء وعندما تنضج نتركها جانبا حتى تبرد ثم نزيل البذور ونهرسها مع المكونات السابقة. يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء هذه الوصفة تزيل التجاعيد وتجعل البشرة مشرقة.

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