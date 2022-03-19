الكريم كراميل على أصوله بالمقادير المظبوطة وبأسهل طريقة بطعم ومذاق لذيذ

كريم كراميل من اشهى انواع الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات مثل الأفراح أو في العزومات وغيرها،ويطلق عليه أيضا اسم الكاستر أو فلان وطريقته بسيطه جدا و مقاديره متوفرة في كل بيت وهو غير مكلف على الاطلاق بالاضافة الى ذلك لا يحتاج لوقت كبير في إعداده مثل بعض الحلويات الأخرى.

طريقة عمل الكريم كراميل

كريم كراميل يمكن صنعه كحلوى أو صوص يستخدم في تزيين الأنواع المختلفة من الكيكات او التورته على وجه بعض الحلويات، فهو ذو طعم لذيذ مذاق رائع، وعليك عزيزتي تتبع هذه المقاله من أجل معرفة طريقة كريم الكراميل الصحية التي سوف تشرفك أمام ضيوفك واسرتك.

مكونات الكريم كراميل

٣ حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ.

كوب وربع من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من الحليب.

مكعب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

طريقة التحضير