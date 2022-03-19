نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم كراميل على أصوله بالمقادير المظبوطة وبأسهل طريقة بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
كريم كراميل من اشهى انواع الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات مثل الأفراح أو في العزومات وغيرها،ويطلق عليه أيضا اسم الكاستر أو فلان وطريقته بسيطه جدا و مقاديره متوفرة في كل بيت وهو غير مكلف على الاطلاق بالاضافة الى ذلك لا يحتاج لوقت كبير في إعداده مثل بعض الحلويات الأخرى.
طريقة عمل الكريم كراميل
كريم كراميل يمكن صنعه كحلوى أو صوص يستخدم في تزيين الأنواع المختلفة من الكيكات او التورته على وجه بعض الحلويات، فهو ذو طعم لذيذ مذاق رائع، وعليك عزيزتي تتبع هذه المقاله من أجل معرفة طريقة كريم الكراميل الصحية التي سوف تشرفك أمام ضيوفك واسرتك.
مكونات الكريم كراميل
- ٣ حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ.
- كوب وربع من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الحليب.
- مكعب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.
طريقة التحضير
- في البداية نقوم باحضار مقلاه من التيفال او مصنوعه من اي ماده غير لاصقه ونقوم باضافه السكر وفرده في المقلاة ونتركه على نار متوسطة.
- بعد فترة سوف يبدأ السكر بالذوبان ويتم تقليبه بملعقة خشبية مع تجنب التصاق السكر في الأطراف حتى لا يحترق.
- يتم ترك السكر حتى يذوب تماما وبعد ذلك يتم اضافة كميه من الحليب الى السكر وتقلب جيدا.
- سنلاحظ أن الخليط أصبح صلب ونستمر في التقليب حتى يتفكك السكر في الحليب مرة اخرى.
- يتم اضافه مكعب من الزبدة وتقلب جيدا ثم نرفعه من على النار.
- يتم اضافه الكريم كراميل في الإناء الخاص بالكاستر ونتركه على جنب.
- بعد ذلك يتم خفق البيض مع السكر جيدا ويضاف الفانيليا عليهم.
- يتم اضافة جزء من الكريم كراميل على البيض والسكر المخفوق.
- بواسطة مصفاة ضيقة يتم تصفية الخليط وذلك للتخلص من أي فقاعات موجودة به.
- يتم ادخال كريم كراميل في الفرن نتركه حتى ينضج لمدة 40 دقيقة حتى ينضج ويتماسك
- بعد ذلك نقوم باخراجها من الفرن وتقديمه في طبق التزيين و اضافه صوص الكراميل عليه و يمكن اضافة قطع من الفواكة او السكر البودره وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكريم كراميل على أصوله بالمقادير المظبوطة وبأسهل طريقة بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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