بكيكة أسفنجية أعملي تورتة الفراولة بطريقة ناجحة ومكونات مظبوطة بطعم هش وخفيف

التورتة أحد أنواع الحلويات التي يتم إعدادها في المناسبات مثل أعياد الميلاد أو حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات المتعددة وطريقتها سهله جدا ويمكن صنعها في البيت بكل سهولة وبساطة، مكونات التورتة سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت يمكن القطة زينه أيضا بأي شيء موجود في البيت.

طريقة عمل تورتة الفراولة

تورتة الفراولة من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل أو بمكونات متوفرة في كل مطبخ فكل ما عليك فعله هو إحضار المقادير المناسبة وتتبع الخطوات الصحيحة من أجل الحصول على تورتة فراولة لذيذة وشهية ولك كل شيء بالتفصيل كما يلي

المكونات

ثلاث أكواب من دقيق الحلويات

ثلاث حبات من البيض

ثلاث أرباع كوب من الزيت

كوب وربع من الحليب

نصف كوب من السكر

كوب من عصير الفراولة الطازجة

ذرة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيره فانيليا

مكونات كريمة الفراولة

كوب ونصف من الكريمة البودر

نصف كوب من السكر

كوب ونصف من الحليب المثلج

ملعقة ونصف صغيرة من طعم الفراوله

مكونات صوص الفراولة

ثلاثة أرباع كوب من السكر

نصف كوب من مكعبات الفراولة الطازجة

ربع كوب من عصير الليمون

ثلث كوب من الماء البارد

ملعقه ونصف كبيره من النشاء المذاب في نصف كوب من الماء البارد.

طريقة التحضير