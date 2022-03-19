نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيكة أسفنجية أعملي تورتة الفراولة بطريقة ناجحة ومكونات مظبوطة بطعم هش وخفيف في المقال التالي
التورتة أحد أنواع الحلويات التي يتم إعدادها في المناسبات مثل أعياد الميلاد أو حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات المتعددة وطريقتها سهله جدا ويمكن صنعها في البيت بكل سهولة وبساطة، مكونات التورتة سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت يمكن القطة زينه أيضا بأي شيء موجود في البيت.
طريقة عمل تورتة الفراولة
تورتة الفراولة من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل أو بمكونات متوفرة في كل مطبخ فكل ما عليك فعله هو إحضار المقادير المناسبة وتتبع الخطوات الصحيحة من أجل الحصول على تورتة فراولة لذيذة وشهية ولك كل شيء بالتفصيل كما يلي
المكونات
- ثلاث أكواب من دقيق الحلويات
- ثلاث حبات من البيض
- ثلاث أرباع كوب من الزيت
- كوب وربع من الحليب
- نصف كوب من السكر
- كوب من عصير الفراولة الطازجة
- ذرة صغيرة من الملح
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- ملعقة صغيره فانيليا
مكونات كريمة الفراولة
- كوب ونصف من الكريمة البودر
- نصف كوب من السكر
- كوب ونصف من الحليب المثلج
- ملعقة ونصف صغيرة من طعم الفراوله
مكونات صوص الفراولة
- ثلاثة أرباع كوب من السكر
- نصف كوب من مكعبات الفراولة الطازجة
- ربع كوب من عصير الليمون
- ثلث كوب من الماء البارد
- ملعقه ونصف كبيره من النشاء المذاب في نصف كوب من الماء البارد.
طريقة التحضير
- يتم خفق البيض مع السكر بالإضافة إلى ذلك عصير الفراولة والحليب والزيت والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا في العجان الكهربي.
- في صينية مدهونة بالزيت و مبطنة بالدقيق يتم صب الخليط وندخله الفرن لمدة ساعة إلا ربع أو حتى تمام النضج مع تجنب فتح الفرن.
- في غضون ذلك يتم تحضير الكريمة عن طريق وضع الكريمة البودرة والسكر في العجان الكهربي وأضافة إليهم الحليب المثلج بالتدريج حتى الحصول على قوام كريمي.
- يتم إضافة الكريمة في كيس حلواني وتركها في الثلاجة لحين استخدامها في التزيين.
- يتم اضافه جميع مكونات صوص الفراولة في إناء وتقلب جيدا ثم توضع على النار حتى تغلي وبعد ذلك يتم فرمها بالهاند بلندر.
- يتم تقسيم التورتة إلى نصفين ووضع الكريمة في داخلها وعلى من الخارج ثم يتم اضافه صوص الفراولة على الوجه وبالهناء والشفاء
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