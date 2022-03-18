نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة الخضار اللذيذة بطعمها الرائع في البيت في المقال التالي

تعد شوربة الخضار من أفضل أنواع الشوربات اللذيذة، والغنية بالعناصر الغذائية الضرورية المفيدة للصحة الجسم، حيث أنها من الأكلات الغير مكلفة على الرغم من أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية للجسم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم، ويمكن تحضير شوربة الخضار بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة وهي من الأكلات المحببة إلى الصغار والكبار، وأكثر ما يميز هذا الطبق هو سهولة وسرعة إعداده، وإمكانية إضافة المكونات إليه حسب الرغبة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة الخضار اللذيذة في البيت بكل سهولة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل شوربة الخضار المكونات: كوب واحد كبير من الفاصولياء الخضراء.

كوب واحد كبير من البازلاء.

ثمرة واحدة من البصل كبيرة الحجم.

أثنين ثمرة كبيرة الحجم من الطماطم الطازجة متوسطة.

أثنين ثمرة متوسطة الحجم من البطاطس.

ثلاث ثمرات من الجزر الأحمر.

أربع فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد مكعب واحد من مرق الدجاج. طريقة التحضير الخطوة الأولي قومي بتقشير البصل وغسله جيداً ثم قومي بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة الحجم ونضع عليه القليل من الملح الأبيض ونقلب جيداً ثم نتركه جانباً وبعد ذلك قومي بتقشير الثوم ثم قومي بهرسه حتى يصبح مسحوق ناعم جداً. الخطوة الثانية قومي بوضع البازلاء والفاصلياء الخضراء في مصفاة ثم قومي بغسلها بالماء ونتركه جانباً حتى يصفي المياه الزائدة تماماً ثم قومي بتقشير البطاطس وقومي بتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم قومي بغسلها جيداً ونضعها في إناء ونغطيها بالماء ونتركها جانباً. الخطوة الثالثة قومي بتقشير الجزر ثم قومي بغسله جيداً ثم قومي بتقطيعه إلى مكعبات متوسطة الحجم ونتركه جانباً لحين الاستخدام وبعد ذلك قومي بإحضار الطماطم وقومي بغسلها جيداً ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم ونتركها جانباً. الخطوة الرابعة قومي بإحضار قدر عميق كبير الحجم على نار عالية ثم قومي بوضع زيت الزيتون ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل المفروم والثوم المفروم ثم نستمر في التقليب حتى يحصل المزيج على لون ذهبي ثم قومي بإضافة مكعبات البطاطس ومكعبات الجزر ونقلبهم جيداً. الخطوة الخامسة قومي بإضافة مكعبات الطماطم مع الفاصولياء الخضراء والبازلاء وقومي بتقليبه ثم نتركهم لمدة عشر دقائق مع تغطية القدر جيداً مع التقليب من حين إلى آخر ثم يضاف إليهم البهارات من الملح والكمون المطحون والفلفل الأسود مع مكعب مرق الدجاج والسبع بهارات مع التقليب جيداً. الخطوة السادسة قومي بإضافة الماء حتى تغطي المكونات وتكون المياه أعلى من الخليط ونتركه على نار عالية لمدة من عشرين إلى ثلاثين دقيقة ثم نطفئ النار ونضعه في طبق التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل شوربة الخضار اللذيذة بطعمها الرائع في البيت - ثقفني

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