نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ شيش طاووق ممكن تعمليه بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي الشيش طاووق على أصوله بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
الشيش طاووق من أشهر الوصفات التي يتم تقديمها في المطاعم فهو ذو طعم لذيذ بالإضافة الى ذلك يكون باهظ الثمن في المطاعم، بعض السيدات ترغب في إعداده في البيت بطريقه سهله بالإضافة إلى ذلك صحية وبمكونات موجودة في البيت،فتبحث عن طريقة سهلة وفي نفس الوقت مضمونه حتى يحبها الأبناء بالإضافة الى ذلك بدون مجهود او تعب.
طريقة عمل الشيش طاووق
هناك العديد من وصفات الشيش طاووق يمكن صنعه بواسطة الخضار او اللحم المكعبات مع الخضار او من خلال قطع الدجاج مع الخضار أيضا، ولك سيدتي الطريقه بالتفصيل ومكوناتها كما يلي للحصول على أشهر شيش طاووق في العالم بمكونات صحية و طريقة نظيفه ايضا فاتبعي الخطوات والمكونات
المكونات
- نصف كيلو من اللحم المكعبات مكعبات الفراخ.
- 2 ثمرات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.
- 2 حبة من البصل وتقطع الى مكعبات ايضا
- ثلاث حبات من الفلفل الاخضر او الالوان وتقطع الى مكعبات ايضا
- 2 حبة من البطاطس.
- عيدان خشبية أو أسياخ فرن
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- عصير نصف ليمونة
التوابل
- نصف ملعقه من كل مايلي
- الملح الأبيض
- الفلفل الاسمر
- البابريكا
- اشطه اختيارها حسب الرغبة
طريقة الإعداد والتقديم
- في البداية يتم احضار كل الخضار و تقشيره وغسله جيدا بالماء البارد.
- بواسطة السكين الحاد يتم تقطيع جميع الخضروات الى مكعبات متوسطه السمك
- في وعاء عميق يتم وضع مكعبات الفراخ او اللحمه ووضع البهارات عليها بالإضافة إلى ذلك الزيت وعصير الليمون.
- يتم تقليب مكعبات اللحم فى الخليط جيدا و تغطيتها بكيس بلاستيكي ونضعها في الثلاجة لمده نصف ساعه على الاقل.
- في وعاء آخر يتم وضع جميع الخضار المقطع إلى مكعبات ورش عليه ملعقة من الزيت بالاضافة الى ذلك رشة صغيرة من الملح الأبيض كذلك الفلفل الاسمر وتركه على جنب ايضا لمده نصف ساعه.
- يتم احضار الاعواد الخشبيه و بلها بالماء الساخن وذلك حتى لا تحترق اثناء التسويه.
- يتم رص قطع اللحم او الفراخ وكذلك نضع الخضار على العود الخشبي.
- فيمكن وضع قطعة من البصل عليها قطعة من اللحم او الفراخ وقطعة اخرى من الطماطم يليها قطعة من الفراخ و قطعه من البطاطس ثم قطعة من الفراخ حسب الكميه المطلوبه.
- يتم تكرار الخطوات السابقة حتى الانتهاء من جميع قطع اللحم والخضار.
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