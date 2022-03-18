ألذ شيش طاووق ممكن تعمليه بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي الشيش طاووق على أصوله بطعم ومذاق لذيذ

الشيش طاووق من أشهر الوصفات التي يتم تقديمها في المطاعم فهو ذو طعم لذيذ بالإضافة الى ذلك يكون باهظ الثمن في المطاعم، بعض السيدات ترغب في إعداده في البيت بطريقه سهله بالإضافة إلى ذلك صحية وبمكونات موجودة في البيت،فتبحث عن طريقة سهلة وفي نفس الوقت مضمونه حتى يحبها الأبناء بالإضافة الى ذلك بدون مجهود او تعب.

طريقة عمل الشيش طاووق

هناك العديد من وصفات الشيش طاووق يمكن صنعه بواسطة الخضار او اللحم المكعبات مع الخضار او من خلال قطع الدجاج مع الخضار أيضا، ولك سيدتي الطريقه بالتفصيل ومكوناتها كما يلي للحصول على أشهر شيش طاووق في العالم بمكونات صحية و طريقة نظيفه ايضا فاتبعي الخطوات والمكونات

المكونات

نصف كيلو من اللحم المكعبات مكعبات الفراخ.

2 ثمرات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

2 حبة من البصل وتقطع الى مكعبات ايضا

ثلاث حبات من الفلفل الاخضر او الالوان وتقطع الى مكعبات ايضا

2 حبة من البطاطس.

عيدان خشبية أو أسياخ فرن

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

عصير نصف ليمونة

التوابل

نصف ملعقه من كل مايلي

الملح الأبيض

الفلفل الاسمر

البابريكا

اشطه اختيارها حسب الرغبة

طريقة الإعداد والتقديم