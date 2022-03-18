اسرار طريقة عمل شاورما الفراخ الشامية السورية مع خلطة البهارات والتوابل الاصلية من المطاعم

تعتبر الشاورما الشامية او السورية كذلك اللبنانية من اشهى انواع الشاورما. وتتميز بالطعم اللذيذ والرائع وخاصة مع الخبز السورى والثومية. وتعد الشاورما من أهم الوجبات الصحية والمغذية والمفيدة لصحة الإنسان. حيث تحتوى على الكثير من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية. وتعتبر طريقة تحضير الشاورما فى المنزل من الطرق السهلة والتى لا تحتاج الى جهد او وقت وبتكلفة اقتصادية أفضل من الشراء من المطاعم. وسوف نتناول فى الخطوات التالية طريقة عمل الشاورما الشامية السورية اللبنانية.

خطوات تحضير الشاورما الشامية بالفراخ

فى الحقيقة ان من اهم عوامل نجاح الشاورما هو عدم الاكثار او الافراط فى التوابل المستخدمة فى الوصفة. فكلما كثرت البهارات طغت على الطعم الخاص بالشاورما ولا تعطى الطعم اللذيذ والرائع. وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتناول اهم المكونات الاساسية وكذلك اهم التوابل والبهارات التى تستخدم فى عمل الشاورما بنفس طريقة المطاعم وعلى الأمهات وربات البيوت أن تستعمل هذة الوصفة الناجحة والشهية بنفس المكونات والمقادير وسوف تحصلين على الذ واشهى شاورما على الاطلاق.

مكونات الشاورما الفراخ السورية الاصلية

مقدار كيلو من صدور الفراخ المخلية مقطعة الى شرائح طولية رفيعة.

مقدار نصف كوب من عصير البرتقال.

مع كوب من الزبادى او اللبن الرايب.

كذلك نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم.

مع حبة من الفلفل المفروم حار او حلو.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ربع كوب من الزيت.

ثم نصف ملعقة من بهارات الشاورما.

ايضا نصف ملعقة من الكمون.

مكعب مرقة دجاج.

كذلك ملعقة من عصير الليمون.

رشة من الملح او ملعقة صغيرة.

هذة هى مكونات الشاورما الصحيحة دون زيادات تغير من الطعم.

خطوات وطريقة عمل الشاورما فى المنزل

تجهيز الفراخ والتتبيلة

بعد غسل صدور الفراخ جيدا تقطع الى شرائح رفيعة طولية.

خلط جميع المكونات التى تم ذكرها معا فى وعاء مناسب.

وضع شرائح الفراخ فى التتبيلة وتقلب بشكل جيد.

يغطى الوعاء وتترك الفراخ فى التتبيلة ست ساعات على الأقل.

طريقة التسوية