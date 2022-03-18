نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية البطاطس بالكفتة على الطريقة المصرية في المقال التالي
تعتبر صينية البطاطس بالكفتة أكلة سهلة وسريعة يمكنك تحضيرها كوجبة غداء أو عشاء مميزة مع الأرز بالشعرية والسلطات، كما أنها من الأكلات المحببة لكل أفراد الأسرة حتى الأطفال، وتتميز بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على اللحم والخضروات وهما من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة على الطريقة المصرية لهبة أبو الخير.
مكونات صينية البطاطس بالكفتة
سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل صينية البطاطس بالكفتة بطعم لذيذ ومميز، وهي كالتالي:-
- كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة كبيرة مبشورة ناعم.
- فص ثوم مفروم.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
مكونات صينية البطاطس
- 4 ثمرة بطاطس.
- 4 ثمرة جزر.
- 2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات أو حلقات.
- نصف كوب عصير طماطم مركز.
- كوب ونصف ماء.
- ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة صغيرة قرفة.
طريقة التحضير
صينية البطاطس بالكفتة من ألذ الأكلات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة بالطريقة التالية:-
- نضع كيلو من اللحم المفروم في إناء عميق ونضيف عليه البصل المفروم ناعم ونصف كوب من البقدونس المفروم.
- ثم نزود ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع ملعقة صغيرة قرفة.
- نضيف نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات وفص ثوم مفروم، ثم نعجن المكونات جيداً.
- نشكل الكفتة لأصابع أو كرات بحجم متوسط على حسب الذوق ثم ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.
- نقشر البطاطس والجزر ونقطعهم لحلقات أو شرائح ثم نقليها في الزيت (نصف قلي).
- نضع ملعقة كبيرة من الزيت في الصينية التي سنستخدمها لعمل صينية البطاطس، ثم نقلي الكفتة.
- نخرج الكفتة من الصينية بعد قليها، ثم نضع حلقات البطاطس والجزر المقلي والطماطم المقطعة حلقات أو مكعبات.
- نضع أصابع الكفتة في الصينية، ثم نخلط كوب ونصف ماء ونصف كوب من عصير الطماطم المركز وملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- ثم نضيف على الخليط ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات والفلفل الأسود ورشة صغيرة قرفة.
- نضيف الخليط على صينية البطاطس وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 على الرف الأسفل لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج.
- نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج ثم تقدم وهي ساخنة مع الأرز بالشعرية والسلطات المفضلة بألف صحة وعافية.
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