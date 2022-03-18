تعتبر صينية البطاطس بالكفتة أكلة سهلة وسريعة يمكنك تحضيرها كوجبة غداء أو عشاء مميزة مع الأرز بالشعرية والسلطات، كما أنها من الأكلات المحببة لكل أفراد الأسرة حتى الأطفال، وتتميز بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على اللحم والخضروات وهما من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة على الطريقة المصرية لهبة أبو الخير.

مكونات صينية البطاطس بالكفتة

سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل صينية البطاطس بالكفتة بطعم لذيذ ومميز، وهي كالتالي:-

كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مبشورة ناعم.

فص ثوم مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

مكونات صينية البطاطس

4 ثمرة بطاطس.

4 ثمرة جزر.

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات أو حلقات.

نصف كوب عصير طماطم مركز.

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير

صينية البطاطس بالكفتة من ألذ الأكلات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة بالطريقة التالية:-