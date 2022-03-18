نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل الزبادي البلدي بالوش الكثيف في البيت بأبسط المكونات زي المصانع 100% وتحدي في المقال التالي
الزبادي الطبيعي المصنوع في المنزل أفضل بكثير من الزبادي المتوفر في الاسواق ذلك لان الزبادي الطبيعي خالي من المواد الحافظة بالإضافة الى ذلك وهو سهل الهضم ولا تسبب أي مشكلات في المعدة او اي امراض عند الأطفال ولا يوجد له تاريخ صلاحيه فقط 4 ايام في الثلاجه وبعد ذلك يمكن استخدامه في صنع المعجنات التي تحتاج الى زبادي.
طريقة عمل الزبادي البلدي
يوجد طرق كثيره لعمل الزبادي البلدي في البيت وجميعها طرق سهله تم تجربتها وهي مضمونه وفعاله وينتج عنها زبادي ذو طعام لذيذ وشهي واليك عزيزتي الطريقه بالتفصيل التي توفر عليك الكثير من المال.
المكونات
- لتر ونصف من الحليب كامل الدسم.
- علبة زبادي ساده بدون اي اضافات.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- خمس ملاعق كبيرة من السكر.
- اكواب لوضع الزبادي
- كمية من الماء الساخن.
- صينيه عميقه.
طريقة تحضير الزبادي البلدي
- في البداية يتم تصفية الحليب بواسطه قطعه نظيفه من القماش وضعها في إناء مناسب لوضعه على النار.
- بعد ذلك يتم ترك الحليب لمدة يوم كامل خارج الثلاجه حتى تتكون طبقة القشطة.
- بواسطة ملعقة نظيفه جافه يتم ازاله طبقه القشطه من على الحليب ووضعها في وعاء نظيف وحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.
- يتم وضع الحليب على نار هادئه، وعندما يبدأ في الغليان يتم وضع كوب الزبادي به بالإضافة الى ذلك وضع السكر والحليب المجفف مع تقليب المكونات جيدا بواسطة ملعقة كبيرة والتأكد من عدم ترسيب المكونات في القاع.
- يتم ترك الخليط على النار حتى يغلي جيدا،بعد ذلك يتم رفع الزبادي من على النار وتركوه يهدأ لمدة خمس دقائق.
- بعدها يتم سكب خليط الزبادي في الأكواب،وملء ثلاثة أرباع الكوب فقط.
- بعد ذلك يتم إحضار الصينية ووضع بها الماء المغلي وصف أكواب الزبادي فيه وتغطيتها بورق ألومنيوم وتركها على جنب.
- يتم إشعال الفرن حتى يسخن فقط ويتم قفل النار،وبعدها يتم وضع صينية أكواب الزبادي في الفرن وقفله جيدا لمدة أربع ساعات متواصلة بدون فتح الفرن.
- بعد مرور الفترة المحددة يتم اخراج الصينية ورفع اكواب الزبادي منها وضعها في الثلاجة حتى تتماسك جيدا ويتم تقديمها بالهنا والشفا.
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