أسرار عمل الزبادي البلدي بالوش الكثيف في البيت بأبسط المكونات زي المصانع 100% وتحدي

الزبادي الطبيعي المصنوع في المنزل أفضل بكثير من الزبادي المتوفر في الاسواق ذلك لان الزبادي الطبيعي خالي من المواد الحافظة بالإضافة الى ذلك وهو سهل الهضم ولا تسبب أي مشكلات في المعدة او اي امراض عند الأطفال ولا يوجد له تاريخ صلاحيه فقط 4 ايام في الثلاجه وبعد ذلك يمكن استخدامه في صنع المعجنات التي تحتاج الى زبادي.

طريقة عمل الزبادي البلدي

يوجد طرق كثيره لعمل الزبادي البلدي في البيت وجميعها طرق سهله تم تجربتها وهي مضمونه وفعاله وينتج عنها زبادي ذو طعام لذيذ وشهي واليك عزيزتي الطريقه بالتفصيل التي توفر عليك الكثير من المال.

المكونات

لتر ونصف من الحليب كامل الدسم.

علبة زبادي ساده بدون اي اضافات.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

اكواب لوضع الزبادي

كمية من الماء الساخن.

صينيه عميقه.

طريقة تحضير الزبادي البلدي