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مكون جبار لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب ، يعشق الكثير من النساء والفتيات الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة وذلك لأنها مظهر من مظاهر الجمال لدى الأنثى، ولقد جعل ذلك جميع الفتيات والسيدات يقمون بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تكثيف الحواجب وتطويل الرموش، ونجد أنهم مثل الشعر تماما يحتاجوا إلى تغذية باستمرار ونجد أن استخدام الزيوت الطبيعية سوف يساعد كثيرا في تطويلهم وتكثيفهم لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية تطويلهم وتكثيفهم بطرق طبيعية سهلة وتوجد في كل منزل فيمكن لمكون واحد فقط يعمل على زيادة حجم الحواجب وتكثيف الرموش. وصفة تطويل الرموش والحواجب المكونات: نصف ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة زيت جوز الهند.

نصف ملعقة زيت خروع.

نصف ملعقة زيت لوز حلو. طريقة التحضير نحضر علبة صغيرة ونضع بها جميع أنواع الزيوت ونقوم بتقليبها جيدا حتى تتجانس.

نحضر فرشاة قديمة لا يتم استخدامها ومغسولة جيدا.

نغمس الفرشاة في خليط الزيت ونقوم بتسريح الرموش والحواجب بها بشكل يومي قبل النوم لمدة شهر متواصل وسوف نلاحظ كثافة الحواجب وتطويل الرموش في مدة صغيرة جدا. وصفة الجرجير في تطويل الرموش والحواجب المكونات القليل من الجرجير.

فصين من الثوم.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة تحضير وصفة الجرجير في تطويل الرموش والحواجب نحضر الجرجير ونقوم بغسله جيدا ثم بعد نقوم بعصره في الخلاط دون إضافة أي مياه ليكون مركزا.

نأخذ عصير الجرير ونقوم بتصفيته جيدا ونأخذ العصارة الخاصة به.

نأخذ العصارة ونضع عليها زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات سويا.

نحضر الثوم ونقوم بهرسه جيدا ونضعه على المكونات السابقة نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس معا.

نحضر قطنة ونغمسها في هذا الخليط ونمسح بها على الرموش والحواجب كل مساء قبل النوم.

وبذلك استطعنا أن نوضح وصفتين لهم فعاليةجبارة في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، فيمكن للزيوت الطبيعية أن تساعد على تطويلهم وتكثيفهم بسرعة مذهلة وكذلك الجرير الذي يحتوي على فوائد كثيرة لهن حيث يعمل على تقوية الشعرة وتكثيفها وتطويلها. عمر شويل - جدة مكون جبار لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة الصاروخ في 3 أيام لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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