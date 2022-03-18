نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي البلدي بدون ماكينة في المنزل والاستمتاع بنفس المذاق له في الخارج في المقال التالي
طريقة عمل الزبادي البلدي ، يعد الزبادي من أهم الوجبات التي يفضلها الجميع ويتناولها الكبار والصغار في كافة الأوقات، وكذلك ربات البيوت تستخدمه في عمل العديد من الأطباق سواء من الحلويات أو الأطباق الرئيسية والمقبلات، ولذلك فهو من أفضل الأطباق الصحية التي يقبل الجميع على تناولها، ويرجع ذلك لفوائده العديدة على الصحة، حيث أنه يساعد على تهدئة المعدة وحمايتها من الأمراض، ويفضل أن يتناوله الأطفال لمساعدتهم على تناول الأطعمة المفيدة، فهو خفيف على المعدة ولا يسبب أي تقلصات، وهذا ما يجعل ربات البيوت تدخله في الكثير من الوجبات المستخدمة للأطفال.
طريقة عمل الزبادي البلدي
للزبادي فوائد عديدة على صحة الجسم للكبار والصغار، فهو له دور إيجابي في زيادة نسبة الكالسيوم لاحتوائه على نسبة كبيرة منه ويساعد أيضًا في تقليل الحساسية ورفع مناعة الجسم، كما يزيد الزبادي عند تناوله بصورة منتظمة من البوتاسيوم والذي يحافظ على صحة الإنسان، ويساهم في تحسين عملية الهضم، ولذلك تبحث ربات البيوت دائمًا عن طريقة إعداده في المنزل ليصبح متوفر لديها في كل وقت بمكونات مضمونة وسهلة ومذاق رائع وتكلفة أقل.
مكونات الزبادي البيتي
ويمكن لربات البيوت تحضير الزبادي في المنزل عن طريق إحضار المكونات التالية :
- كيلو من الحليب الطازج.
- علبة من الزبادي المعلب.
- معلقة من اللبن البودرة.
خطوات تحضير الزبادي في المنزل
- يوضع الحليب في إناء على النار حتى يقترب من الغليان من أجل التخلص من أي بكتيريا ضارة متواجدة به.
- بعدها يتم عمل حمام ماء دافئ للحليب، ويكون عن طريق إحضار وعاء كبير وواسع ويوضع به ماء بارد، ويوضع به إناء الحليب لتقتل البكتيريا التي لم يتم التخلص بها من الغليان.
- يضاف اللبن البودرة إلى الخليط من أجل المحافظة على القوام مع الخلط بصورة جيدة.
- يصب الخليط في أكواب مناسبة حسب الرغبة، ويمكن اختيار أكواب مناسبة لحجم الأفراد التي تتناول الزبادي.
- في صينية ترص أكواب الزبادي الموضوعة ويوضع حولها ماء مغلي جيدًا.
- يسخن الفرن ويوضع به الخليط بعد غلق الفرن، ويجب الانتظار على الخليط لمدة سبعة ساعات على الأقل ليصبح جاهزًا.
- يخرج الزبادي من الفرن ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويمكن تناوله في أي وقت أو استخدامه في الوصفات المتنوعة.
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