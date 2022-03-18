طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهش بطريقة سهلة جدا واقتصادية وطعم ولا أروع

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طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة وطعم ولا أروع ، لكل محبين الشوكولاتة والكيك وكل أم تبحث عن طريقة سهلة وغير مكلفة وبأقل الخطوات وبدون جهد، كيك الشوكولاتة اللذيذ موفرة واقتصادية وطعم ولا أروع سوف يحبها جميع أفراد أسرتك وتقدميها مع كوب من الحليب لاطفالك أو مع كوب من الشاي ، كيك شوكولاتة غني بالمواد المغذية لافراد عائلتك، وفي هذه المقالة سوف نخبركم عن طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بطريقة سهلة جدا واقتصادية. طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بالمقادير 2 كوب من الدقيق المنخول مسبقاُ.

2 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا السائلة .

1 كوب سكر بودر .

2\3 كوب سمن.

5 بيض في درجة حرارة الغرفة .

قليل من اللبن، إذا احتاج الأمر . طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بالخطوات يسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية. ينخل الدقيق والبيكنج بودر والشوكولاتة البودرة معاً . تدعك السمن و السكر جيدا حتى يمتزج المكونات جيداً. يضرب البيض وتضاف الفانيليا ثم يضاف مزيج السمن والسكر مع الخفق جيدا. يضاف مخلوط الدقيق ألى الخليط السابق ( البيض والسكر والسمن ) قليلا قليلا مع تقليب بخفه و قد يضاف اللبن اذا احتاج الامر (حتى تتكون عجينة تعمل شكل المنقار عند صبها من المعلقة ). يدهن القالب المستطيل بالسمن جيدا ويرش بالدقيق ويصب الخليط حتى يصل الي 2\3 (ثلثي) القالب فقط. تخبز في الفرن حار نوعا حتى ترتفع ثم تهدأ درجة الحرارة حتى تنضج. تقلب بعد أن تبرد قليلا على منخل سلك. مقادير صوص الشوكولا للتزين 1 كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة)

كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة) نصف كوب حليب بودرة

50 جرام الزبدة

نصف كوب السكر الناعم

نصف كوب ماء طريقة عمل صوص الشوكولا قومي بخلط الكاكاو مع الحليب في وعاء بواسطة المضرب الخفق. أضيفي السكر البودر واخلطي مرة أخرى بالمضرب. أضيفي الماء بالتدريج ببطأ مع التحريك حتى تتمازج المكونات وتصبح كالعجينة انسيابية. قومي بوضع أناء على النار به ماء وعندما يغلي الماء قومي بوضع فوقه وعاء من زجاج و ذوبي الزبدة فيه قومي بإضافة خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة. قومي بتحريك المزيج واتركيه كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمي ناعماً. استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد. ملاحظات لتحسين كيك : البيض هو المفتاح لجعل كعكة الإسفنج رطبة ورطبة. سترغب في خفق البيض الكامل مع السكر حتى يزداد الحجم ثلاث مرات. سوف تحتاج إلى التأكد من عدم الإفراط في تناول البيض ، لأن هذا سيؤدي إلى كعكة مسطحة. ستعرف متى يكون البيض جاهزًا عندما يمسك المضارب بشريط سميك عند إزالته من الوعاء.

احتفظ بالبيض في درجة حرارة الغرفة قبل تحضير الكعكة. يخفق البيض بدرجة حرارة الغرفة بشكل أفضل!

يخفق البيض مع السكر لمدة 15 دقيقة على الأقل. يجب أن يكون الملمس متجدد الهواء ، لكنه صلب.

ننخل الدقيق أولا. سيضمن التخلص من أي كتل وكتل من الدقيق أن يكون لديك قوام ثابت.

عند إضافة الدقيق ، قم بخلطه بحذر بمقدار الثلث في خليط البيض. ستضمن إضافة الدقيق قليلًا عدم الإفراط في الخلط ويؤثر على تقشر البيض المخفوق

اختبرها لترى ما إذا كانت الكعكة قد نضجت بالكامل عن طريق وخزها بعود أسنان. إذا كانت نظيفة ، فأنت على ما يرام!

تقطع الكعكة الإسفنجية فقط عندما تبرد تمامًا لدرجة حرارة الغرفة أسرار نجاح الكيك: عند قيامك بصنع الكيك يجب ضبط المقادير والمكونات على عدم الزيادة أو الإنقاص لكي تكون مظبوطة.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

قومي بتشغيل الفرن قبل 10 دقائق من وضع الكيك به.

لا تفرطي في ضرب الكيك .

ضعي اللبن مع نصف معلقة من الليمو أو الخل لحين يفصل اللبن يعطي ترطيب للكيك. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهش بطريقة سهلة جدا واقتصادية وطعم ولا أروع - ثقفني

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