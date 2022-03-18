بمقادير اقتصادية.. طريقة عمل كيكة الزبادي اليومية في الخلاط هشة بطعم احلي من الجاهز ناجحة 100%

الكيكة بالزبادي هي أحد أنواع الكيك الشهي الذي يفضله بعض الناس، حيث أن الكيك بشكل عام هو من أفضل الحلويات التي انتشرت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، فهي منذ قديم الأزل وتتميز بسهولة تحضيرها، وتوافر كل مكوناتها في المنزل، كما أنها من الأكلات المشبعة التي تصلح للأطفال في المدرسة أو أثناء الرحلات، أو عند الذهاب إلى الشاطئ، وتعتبر كيكة الزبادي واحدة من أجمل أنواع الكيك فهو كيك خفيف وطري، ويمكن تناوله كل صباح كوجبة إفطار.

مكونات إعداد كيكة الزبادي

تعد هذه الطريقة هي الطريقة الأنسب لتحضير كيكة بالزبادي والشربات ذات طعم مميز وجميل، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

المكونات

كوب ونصف سكر بودر.

4 بيضات.

كوب من الزيت.

كوب من اللبن.

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الباكينج بودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

رشة ملح.

برش برتقال أو ليمون.

كوب زبادي.

مقادير القطر أو الشربات:

كوب سكر.

كوب ماء.

عصره ليمونة.

للتزيين :

سكر بودرة أو مربي

مكسرات مجروشه.

طريقة تحضير كيكة الزبادي

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180

نقوم بدهن صينية متوسطة بالقليل من السمن.

في طبق عميق نقوم بنخل الدقيق والباكينج بودر والملح والبيكربونات الصوديوم معا.

في الخلاط الكهربائي نضع السكر والبيض والفانيليا، ونخفقهم معا.

ثم نضيف الزيت، ونستمر بالخفق.

ثم نضيف برش البرتقال أو الليمون والزبادي، ونستمر في الخفق.

ثم نضيف خليط الزبادي إلى خليط الدقيق، ونقلبهم معا حتى تمام التجانس.

ثم نصب الخليط في الصينية المدهونة.

ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، حتى تمام النضج.

ثم نخرج الخليط على سطح مستوي حتى يبرد.

ثم نقوم بعمل الشربات، حيث يتم غلي الماء مع السكر ونضيف لهم عصره الليمون، ونتركهم ليغلوا معا لمدة 5 دقائق.

ثم نصب الشربات الساخن فوق الكيك، ونزين الكيك بالسكر البودرة أو بالمكسرات والمربى.

أسرار نجاح الكيك

يوجد عدة عوامل لابد من مراعاتها لنجاح الكيكة، حيث يلزم ما يلي: