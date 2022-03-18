نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المهلبية التركية المحلبية الكريمية الاصلية وصفة شهية ونكهة رائعة مميزة في المقال التالي
تعتبر المهلبية من أشهر أطباق الحلوى فى الوطن العربى.وتعد المهلبية التركية من الذ واشهى انواع المهلبية. وهى من الوصفات التركية الرائعة والمنتشرة بكثرة فى تركيا وسوريا وبلاد الشام عموما.وهناك الكثير من الفوائد الصحية للمهلبية وتحتوي على عناصر هامة تقوى العظام وتحمى من الهشاشة للصغار والكبار. وكذلك تحافظ على الاسنان من التسوس وتعمل وتحافظ على اللثة والأسنان. و تحتوي المهلبية على الكثير من العناصر الهامة وخاصة الكالسيوم الضرورى لصحة الجسم. وسوف نتناول طريقة عمل المهلبية على الطريقة التركية المميزة والشهية فى الخطوات التالية.
خطوات تحضير المهلبية التركية اللذيذة
يمكن تحضير المهلبية بعدة طرق وعدة وصفات متنوعة ومختلفة. وتحضر المهلبية عموما من الحليب والنشا والسكر والكريمة او القشطة بجانب المكسرات والزبيب والقرفة احيانا حسب الرغبة والاذواق. والمهلبية من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن لربات البيوت والأمهات تحضيرها فى المنزل بطريقة افضل من المحلات والذ واطعم. وفى السطور التالية نوضح خطوات تحضير المهلبية التركية الاصلية فى المنزل.
مكونات المهلبية
- مقدار لتر من الحليب الطازج.
- ثم ثلاث ملاعق من الزبدة.
- مع ثلاث حبات من المستكة.
- ايضا كوب من الدريم ويب او الكريم شانتيه.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا او ماء الزهر.
- كذلك نصف كوب من الدقيق.
- ايضا نصف كوب من النشا.
- ثم ثلاث ارباع كوب من السكر حسب الرغبة.
- مع كوب من جوز الهند.
- كذلك كوب من الفستق الحلبى مع بعض المكسرات المجروشة.
- كوب من الماء حسب الرغبة.
- يمكن استعمال بعض الزبيب للتزين مع المكسرات حسب الرغبة.
خطوات وطريقة عمل المهلبية التركية
- يتم وضع الزبدة والحليب مع السكر على النار حتى تغلى المكونات ثم اضافة المستكة والفانيليا او ماء الزهر.
- اذابة النشا فى كوب الماء ثم اضافة النشا والدقيق الى المكونات مع التقليب جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل.
- ترفع المكونات من على النار ثم إضافة الدريم ويب اوالكريم شانتية إلى المكونات مع تقليب المكونات بشكل جيد.
- كما يمكن اضافة نصف كوب من القشطة الى المكونات والتقليب حسب الرغبة.
- توزيع الخليط فى اطباق ثم رش جوز الهند والمكسرات على الاطباق وكذلك يمكن اضافة بعض الزبيب حسب الرغبة.
- وضع أطباق المهلبية فى الثلاجة حتى تبرد جيدا ثم تقدم وبالهناء والشفاء
- يمكن وضع المهلبية في أطباق او كاسات قبل وضع الكريم شانتيه على المهلبية ثم يوضع الكريم شانتية على الاطباق او الكاسات حسب الرغبة.
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