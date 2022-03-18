وصفة الفازلين والكركم السحرية التي يبحث عنها جميع الفتيات جربيها يوم واحدًا ولن تستغني عنها مطلقًا

خلطة الفازلين والكركم من الخلطات الطبيعية المتوافرة فى معظم المنازل، والتى تعطى الجسم فوائد عديدة، حيث تساعد على تبييض الجسم وإعادة نضارة البشرة، والتخلص من أى أماكن داكنة أو غير مرغوب فيها التى تعانى منها كثير من السيدات والفتيات، نتيجة تعرض الجسم لأشعة الشمس الضارة، أو نتيجة وضع مستحضرات التجميل أو الكريمات الصناعية، كل هذه المشاكل تسبب إزعاج لكل فتاة، وتبحث الفتيات دائما عن الوصفات الطبيعية التى تساعد على التخلص من هذه المشاكل بوصفات طبيعية غير مكلفة، وكذلك غير ضارة على الجسم مثل الكريمات الصناعية، لذا سنوضح لكم وصفة الفازلين والكركم.

خلطة الفازلين والكركم لتبييض الجسم

الفازلين من المنتجات الطبيعية التى ترطب الجسم، وتعالج تشققات الجلد، ويعمل على تفتيح الجسم وترطيبه وجعل ملمسة ناعم، أما الكركم فهو من الأعشاب التى تعالج الهالات السوداء، ويعالج حبوب البشرة ويوحد لونها، ويعيد البشرة إلى نضارتها الأولى، كما يقشر خلايا الجلد الميتة، ويقلل من نمو الشعر فى الوجه، لذا فإن خلطة الفازلين والكركم على بعض يعطى نتائج هائلة للجسم.

مكونات خلطة تبييض الجسم

لا تحتاجين إلى مكونات كثيرة لتحضير الوصفة، فهى بسيطة وسهلة وغير مكلفة، كما أن الفازلين متوافر فى معظم المنازل ولا تستغنى عنه الأمهات والفتيات لترطيب البشرة، وكذلك الكركم فهو يستخدم فى تميز نكهات الطعام، ومتوفر فى معظم البيوت، كما أنهما غير مكلفان، لذا سنحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

توفير ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

كمية من زيت الزيتون.

خطوات تحضير وصفة الفازلين والكركم

يمكنك تحضير خلطة الفازلين والكركم فى المنزل بكل سهولة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، كما إنها لها فوائد عديدة للجسم ولا تحتوى على مواد كيميائية تضر البشرة وكلها مواد طبيعية، فلابد من إتباع الخطوات التالية لتحضير الوصفة والحصول على نتائج هائلة.