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بأحلي طعم.. كيكة الروانى الاصلية بجوز الهند هشه وخفيفه والتي هي أحد أشهر أنواع الكيكات، فالكيكة هي من الأكلات التي نفضلها جميعًا وخاصة على الإفطار حيث نقوم بأخذ قطعة أو قطعتين سريعًا في حالة أنه ليس لدينا الوقت الكافي لتناول وجبة إفطار كبيرة، فالكيكة تحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا حيث أنه يدخل في تكوينها العديد من المكونات التي تحتوي على عناصر هامة وفائدة عظيمة، كما أنها تتميز بالسهولة في تحضيرها. طريقة عمل كيكة الرواني في المنزل مكونات عمل الكيكة:- كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب من السميد الناعم.

سكر أبيض.

خمس بيضات.

كيس فانيلا.

رشة ملح.

جوز هند.

عسل أبيض وماء ساخن لعمل الشربات.

مكسرات للتزيين مثل جوز الهند أو الفستق. خطوات التحضير:- قومي بوضع البيض والفانيلا والسكر في وعاء مناسب ثم قومي بخفقهم جيدًا في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب اليدوي حتى يصبح قوامهم كريمي.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق والسميد والملح وجوز الهند في وعاء آخر ثم قلبيهم حتى يختلطوا وأضيفي كلًا من الخليطين إلى بعضهم البعض.

بذلك نكون حضّرنا خليط الكيك ويجب أن نبدأ في فرده في الصينية ويلزمنا إحضار صينية مناسبة ونقوم بصب الخليط في الصينية حتى يصبح سطحه متساوي.

سخني الفرن قبل وضع الكيك بداخله لمدة خمس دقائق ثم قومي بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أغلقي باب الفرن على الكيك لمدة ساعة إلا ثلث حتى ينضج ثم أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا ويمكنك رّش الشربات عليها.

قطعي الكيك وزينيها بمكونات التزيين وابدئي في تقديمها بألف هناء. أبرز أسباب هبوط وتشقق الكيك يجب التأكد من أن البيكنج باودر والفانيلا ساريين المفعول غير منتهيين الصلاحية.

استخدام كمية مناسبة من الفانيلا والبيكنج باودر وعدم الإفراط فيهم حتى لا يصبح طعمها غير لذيذ.

فتح الفرن على الكيك قبل نضجه تمامًا يساهم في هبوط سطحه بشكل واضح.

الخلط الزائد عن الحد للمكونات يجعلها أكثر قابلية للهبوط والتشقق.

ترك عجينة الكيك أكثر من اللازم حتى تختمر فمن الأفضل تركها لمدة ربع ساعة على الأكثر. عمر شويل - جدة بأحلي طعم.. كيكة الروانى الاصلية بجوز الهند هشه وخفيفه بأبسط مقادير و طريقة مظبوطه جدا - ثقفني

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