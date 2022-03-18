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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الزبدة بطريقة مختلفة، بسكوت الزبدة من أكثر أنواع البسكويت المفضل لدى كثير من الأشخاص ويحبون تناول وعلى وجبة الإفطار كوجبة خفيف بجانب الشاي أو القهوة أو يمكن تناوله بجانب الحليب أو تقديمه للأطفال بجانب العصائر الطبيعية خاصة أنه لا يحتاج الكثير من المكونات أو الخطوات حتى يتم تجهيزه في المنزل، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل بالخطوات والمكونات المطلوبة يتم تجهيز بطريقة شهية وجميلة.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

المكونات، كوب من السكر الناعم و 2 حبة بيض وملعقة من الفانيليا السائلة ونصف ملعقة من الملح مع كوب من الزبدة و أربع أكواب من الدقيق ونصف ملعقة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة

نبدأ بتجهيز العجينة حيث يتم تجهيز وعاء مناسب وضع في الدقيق والملح وتقلب المكونات ثم نضع السكر والزبدة في الخلاط الكهربائي مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط هش وكريمي القوام.

بعد ذلك يتم وضع البيض مع الاستمرار فى التقليب ثم أضافة الفانيليا وبعد ذلك يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح عجينه متجانسه ولينه.

نقوم بتشكيل العجينة على هيئة قرص متوسطة ويتم تغليفها بقطع من النايلون ويترك وفي الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم تجهيز الصواني ووضع فيها ورق الزبدة ثم يتم وضع البسكويت بعد تجهيز الشكل المفضل ويطعمك بينهم مسافه1 سم.

يتم ترك البسكويت في الفرن لمدة عشر دقائق على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي وبعد ذلك يتم تناوله بالهناء والشفاء.