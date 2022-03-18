نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج البرد بسرعة عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا افضل مشروب لطرد البلغم خلال ساعتين في المقال التالي

يعتبر البرد من الأمور المزعجة التي يصاب بها الناس وخاصة في فصل الشتاء وفي فترة تغيير الفصول فيصاب الإنسان بالبرد والسعال والكحة ويسعى إلى سرعة التوجه إلى الطبيب إذا ازداد الأمر سوء ولكن إليكم بعض الطرق السهلة للتخلص من البرد وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة واحسن من أي علاج. التخلص من البرد والبلغم بطرق سهلة الطريقة الأولى :- نقوم بغلي ورق الجوافة في قليل من الماء نتركه 5 دقائق ونقوم بتناوله. حيث يعمل ورق الجوافة على التخلص من البلغم وتوسع الشعب الهوائية. يساعد على التنفس بطريقة صحية. يساعد في التخلص من الكحة والتهابات الجيوب الأنفية. الطريقة الثانية :- نحضر حبة من البرتقال الطازج ونقوم بخلطها في الخلاط. ونقوم بتناولها كل صباح حيث يساعد البرتقال على تعزيز الجهاز المناعي. يساعد على مد الجسم بفيتامين cاللازم للتخلص من البرد والكحة والزكام والأمراض المزمنة. الطريقة الثالثة:- نتناول حبات من الحبهان كل صباح حيث يساعد الحبهان بطريقة فعالة في التخلص من البلغم. يساعد الحبهان في توسيع مجرى الجهاز التنفسي والتخلص من البرد. كما يقوي المناعة ويساعد على التخلص من التهابات الجيوب الأنفية. الطريقة الرابعة :- نضع ملعقة من النعناع على ماء مغلي. نضيف إليها نصف ليمونة. نتناول تلك المشروب حيث يساعد في تخلص من البرد وأمراض الشتاء. بعض النصائح الأخرى التي يجب اتباعها للتخلص من البرد. عدم تخفيف الملابس والاستعجال بتخفيفها عند تغيير الفصول ولا نقوم بتخفيفها إلا عند استقرار الجو. تناول العصائر والفواكه المفيدة للجسم. ارتداء الكمامات لتجنب العدوى وتجنب الوقاية من الأمراض الفيروسية التنفسية.

وبذلك نكون قظ عرضنا في هذا المقال أهم العلاجات السهلة التي يمكن صنعها في المنزل بدون الحاجة إلى أخذ مضادات حيوية قد تضعف المناعة. الطريقة الخامسة يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات تقلل الالتهاب في الممرات الأنفية

وبالتالي تقلل المخاط الزائد وتحارب نزلات البرد عن طريق الحفاظ على دفء الجسم.

نقطع الزنجبيل إلى شرائح رقيقة ، ونغليها في كوب من الماء.

ثم نسكب شاي الزنجبيل ونضيف القليل من العسل .

وتناوله 4 مرات في اليوم للحصول على تأثير أفضل لطرد الرياح.

يمكنك نثر الملح على الزنجبيل ومضغه مما يخفف من سيلان الأنف ويقضي على التهابات الحلق. عمر شويل - جدة علاج البرد بسرعة عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا افضل مشروب لطرد البلغم خلال ساعتين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاج البرد بسرعة عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا افضل مشروب لطرد البلغم خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.