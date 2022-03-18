ضعيها 10 دقائق على شعرك وقولي وداعا لقشرة الشعر في 3 أيام فقط نتيجة سحريه

ضعيها 10 دقائق على شعرك وقولي وداعا لقشرة الشعر في 3 أيام من الأسئلة الشائعة والمنتشرة كثيرًا في هذه الفترة هي طرق وكيفية علاج قشرة الرأس، فالقشرة هي أحد الأسباب والمشاكل التي نعاني منها جميعًا سواء كنا إناثًا أو رجالًا، وهي مشكلة كبيرة بالنسبة إلى صحة الشعر فهي تعمل على إعاقة نمو الشعر بشكل صحي كما أنها تمنعه من أن يصبح طويلًا حتى وإن استخدمت الكثير من الشامبوهات والكريمات التي تساهم في تطويل الشعر، ولحل أي مشكلة في الشعر يجب عليك أولًا حل مشكلة القشرة أولًا قبل أي شيء.

طرق وكيفية علاج قشرة الرأس

يجب الحرص على تمشيط الشعر جيدًا وخاصة فروة الرأس حتى تنشط الدورة الدموية في الرأس مما يعمل على إفراز الفروة للزيوت الطبيعية التي تعمل على نمو الشعر بشكل صحي.

الإفراط في شرب كميات كبيرة من المياه وخاصة في فصل الشتاء فهو الفصل الذي نشرب فيه الماء بكميات ضئيلة وبذلك يكون الشعر أكثر عرضة لتكون القشرة.

كما أنه يجب تجنب أي حرارة وخاصة الحرارة التي تنبعث من مجففات الشعر حيث أن هذه الحرارة تساهم في ظهور القشرة إلى حد كبير.

الحرص على تناول الأطعمة الصحية فالأطعمة هي أكبر عامل من عوامل الحفاظ على الشعر صحي وخالي من القشرة مثل الأسماك واللحوم والفواكه والخضروات.

عدم تناول كميات كبيرة من السكريات حتى لا تزيد من إفراز دهون الجلد التي تعمل على نمو القشرة في فروة الرأس وترّسبها.

الابتعاد تمامًا عن التوتر والقلق ويجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حتى تعزز عمل الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

وصفات طبيعية للتخلص من القشرة بصفار البيض