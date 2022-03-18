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عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الفينو الصغير في المنزل تحب الكثير من الأمهات تجهيز خبز الفينو في المنزل الذي يتم تحضيره في الصباح عند ذهاب الأطفال إلى المدارس حيث يعتبر من أكثر الواجبات المفضلة لديهم وبالتالي تهتم بمعرفة الخطوات التي تساعدها على تجهيزه في المنزل بدون الحاجة إلى شراءه من الخارج، لهذا سوف نوضح لكم المكونات والخطوات المطلوبة من خلال السطور القادمة لتجهيز خبز الفينو الصغير في المنزل بطريقه شهية ومختلف.

عمل خبز الفينو الصغير

المكونات، كيلو من الطحين وملعقة ونصف من السكر وملعقة من محسن الخبز وربع ملعقة من الملح وماء دافئ للعجن هو ملعقتين من الخميرة بيضة مخفوقة

طريقة تحضير خبز الفينو الصغير

في الخطوة الأولى يتم تسخين الفرن أولا ثم يتم نخل الطحين مع محسن الخبز وإضافة الملح في وعاء مناسب ثم يتم إضافة الخميرة وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم العلاج بالماء الدافئ ووضع تدريجيا مع الاستمرار في عملية العجن حتى تصبح عجينه هشه وناعمة.

في الخطوة التالية يتم إضافة القليل من الزيت ويتم تغطيته ويترك فى مكان دافى لمدة ساعة أو حتى يختمر ويزداد حجمه.

بعد ذلك نبدأ بوضع القليل من الطحين على الطاولة د ووضع العجين وتقسيمه إلى كرات صغيرة الحجم وعمل دوائر على هيئة أسطوانات وتغلق من الأطراف بعد ذلك يتم وضع الخبز في صواني الفرن مع ترك مسافة ويترك فى مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تختمر مرة أخرى وبعد ذلك يتم تسخين الفرن وإضافة الخبز بعد وضع البيض المخفوق على الوجه ويترك علي نار متوسطة لمدة 12 دقيقة أو حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي بعد ذلك تم إخراجه من الفرن وبعد أن يبرد قليلا ثم يتم حفظه.