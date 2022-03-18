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قمر الدين من الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على المشمش، وله العديد من الفوائد الصحية للصائمين طوال شهر رمضان لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الأساسية، هو أحد أشهر طرق صنع البودنج المرتبطة بشهر رمضان المبارك. قمر الدين مصنوع من المشمش المجفف، ولا تحتاج الي جهد طريقة سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة في البيت، واليكم من موقع ثقفني طريقة عمل مهليبة قمر الدين بطعم لا يقاوم أسرع طريقة عمل مهليبة قمر الدين للمائدة شهر رمضان الكريم بطعم لا يقاوم المكونات ورقة قمر الدين

5 كوب من الماء

5 معلقة من السكر أو حسب الرغبة

4 ملعقة من النشا طريقة تحضير مهليبة قمر الدين أولا نضع الماء في وعاء على النار ونضيف لفة قمر الدين ونتركه على النار حتي الغليان مع التقليب حتي يدوب بعد ذلك نضيف السكر ونقلب المكونات جيداً نقوم باذابة النشا مع القليل من الماء ونقلب حتي تذوب ونصب على خليط قمر الدين ونقلب باستمرار حتي يتقل القوام نصب مهليبة قمر الدين في كاسات التقديم وتزين بالمكسرات طريقة عمل مهليبة قمر الدين بالحليب المكونات كوب واحد من الحليب السائل

2 ملعقة من النشا

كوب من من عصير قمر الدين

ربع كوب من السكر طريقة تحضير مهليبة قمر الدين بالحليب نحضر وعاء على النار ونضع الحليب ويترك حتي يتم الغليان نضيف النشا المذابة في الماء أو الحليب وعصير قمر الدين ونقوم بالتقليب المستمر حتي يتقل القوام يرفع من على النار ونصب في كاسات التقديم وتزين بالمكسرات وبالهنا فوائد الصحية للقمر الدين يحتوي قمر الدين على العديد من العناصر الغذائية بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين أ مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب. هذا مصدر أساسي للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة للوقاية من الأمراض وخاصة أمراض الجهاز الهضمي. يساعد تناول قمر الدين خلال شهر رمضان على توفير الطاقة والسكريات للجسم التي يحتاجها الجسم بعد الصيام. يوجد الكالسيوم في قمر الدين مما يساعد على تقوية العظام والأسنان وكذلك يمنع هشاشة العظام. يحتوي قمر الدين على الحديد الذي يساعد على الوقاية من فقر الدم. عمر شويل - جدة أسرع طريقة عمل مهليبة قمر الدين للمائدة شهر رمضان الكريم بطعم لا يقاوم - ثقفني

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