طريقة عمل الكبده الجملي بطريق مختلفة ومميزة وفي وقت سريع

طريقة عمل الكبده الجملي، تعتبر الكبده الجملي من الأكلات المميزة والجميلة ويحب تناولها كثير من الأشخاص حيث يكون لها طعم مختلف كثير عن الكبده التي أعتدنا عليها دائما حيث تعتبر من أكثر أنواع الكبده التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ولكن تهتم الكثير من سيدات المنزل بالبحث عن الطريقة الصحيحة التي تساعدها على تجهيز الكبده الجملي في المنزل بمكونات خطوات سهلة وبسيطة وتجهيز وجبة جديدة ومختلفة وسوف يحب تناولها الكبار والصغار لأن الكبده تتميز مذاق شهي ولذيذ ومختلف للغاية عن الكبده التي يتم تناولها بشكل دائم وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة بالخطوات وبشكل تفصيلي.

طريقة عمل الكبده الجملي

المكونات، كبده جملي ونصف ملعقة من الثوم وملعقة من الملح ونصف ملعقة من الكمون والفلفل الأسود وربع ملعقة من الفلفل الحار الناعم وشرائح فلفل ألوان وملعقة من الليمون ونصف ملعقة من الشطه وملعقة صغيرة من الخل وثلاث ملاعق من الزيت ونصف ملعقة من الكزبرة الناشفة.

طريقة تجهيز الكبده الجملي

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الكبة ونضع فيها الكزبرة والكمون والشطة والفلفل والملح والثوم وتخلط المكونات مع بعضها ثم نضع الكزبرة ثم نضع الليمون والخل مع الاستمرار في عملية خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسا وناعمة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاه على النار ونضع فيها الزيت وبعد أن يسخن نقوم بوضع الكبده وتقليبها حتى يتغير لونها ثم نضع الخليط الذى قمنا بتجهيزه بعد خمس دقائق ويتم تقليب المكونات مع بعضها على نار متوسطة حتى تنضج وبعد ذلك يتم وضع الكبده في إطباق التقديم وتناولها مع البطاطس المقلية والطحينة والكاتشب بجانب السلطة الخضراء ويمكن تناولها بجانب الخبز والطحينة وبالهناء والشفاء.