نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مرقة الدجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرقة الدجاج لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير العديد من الأكلات خاصة التي تدخل الفراخ في تحضيرها وهي خليط من مجموعة من التوابل اللذيذة، وبدلاً من شراء مكعبات مرقة الدجاج من المحلات ننصحكم بتحضيرها في المنزل لأن طريقة التحضير سهلة سوف نتعرف عليها في مقالنا التالي.

مكونات عمل مرقة الدجاج

هناك مكونات لعمل مرقة الدجاج مكونة من الدجاج والماء المغلي والملح وبعض أنواع التوابل يتم تجهيزها أولاً قبل خليط الخضروات وهي كما يلي:

مكونات المرقة:

نصف دجاجة ذات حجم متوسط.

ماء للغلي.

بصل.

ثوم.

ورق لورا.

فرقة.

جيهان.

مكونات خليط الخضار:

خليط الخضروات هو الذي يعطي لمكعبات مرقة الدجاج مذاق مختلف خاص بها ونكهة مميزة ويتم تحضيره بعد المرق وتتمثل مكونات تحضير خليط الخضار فيما يلي:

ملح بكمية حسب الرغبة.

ثوم.

جزر.

بقدونس.

زنجبيل.

نصف كوب زيت.

فلفل أحمر حار.

نصف كوب من الدقيق.

كركم.

الكمون.

البابريكا.

جيهان مطحون.

فلفل أسود.

طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج

بعد تجهيز مكونات عمل مرقة الدجاج بتبقى فقط إتمام خطوات التحضير والتي تشكل خطوات عمل المرق وخطوات عمل خليط الخضار وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي:

طريقة التحضير للمرقة: