طريقة عمل مرقة الدجاج

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عمر شويل - جدة مرقة الدجاج لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير العديد من الأكلات خاصة التي تدخل الفراخ في تحضيرها وهي خليط من مجموعة من التوابل اللذيذة، وبدلاً من شراء مكعبات مرقة الدجاج من المحلات ننصحكم بتحضيرها في المنزل لأن طريقة التحضير سهلة سوف نتعرف عليها في مقالنا التالي.
مكونات عمل مرقة الدجاج
هناك مكونات لعمل مرقة الدجاج مكونة من الدجاج والماء المغلي والملح وبعض أنواع التوابل يتم تجهيزها أولاً قبل خليط الخضروات وهي كما يلي:
مكونات المرقة:
- نصف دجاجة ذات حجم متوسط.
- ماء للغلي.
- بصل.
- ثوم.
- ورق لورا.
- فرقة.
- جيهان.
مكونات خليط الخضار:
خليط الخضروات هو الذي يعطي لمكعبات مرقة الدجاج مذاق مختلف خاص بها ونكهة مميزة ويتم تحضيره بعد المرق وتتمثل مكونات تحضير خليط الخضار فيما يلي:
- ملح بكمية حسب الرغبة.
- ثوم.
- جزر.
- بقدونس.
- زنجبيل.
- نصف كوب زيت.
- فلفل أحمر حار.
- نصف كوب من الدقيق.
- كركم.
- الكمون.
- البابريكا.
- جيهان مطحون.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج
بعد تجهيز مكونات عمل مرقة الدجاج بتبقى فقط إتمام خطوات التحضير والتي تشكل خطوات عمل المرق وخطوات عمل خليط الخضار وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي:
طريقة التحضير للمرقة:
- نشوح جميع المكونات وهي البصل والثوم في زيت ساخن على النار.
- ثم نضيف كل من الجزر والبقدونس ولبفلفل الرومي والطماطم بعد تقطيعها ونقلب المكونات جيداً.
- نتبل الخليط السابق بملح وفلفل وزنجبيل وكركم وبابريكا وكمون وحبهان.
- ثم نضيف الدقيق ونقلب هذه المكونات بعد ذلك نضيف مرقة الدجاج.
- نضع هذا الخليط بعد رفعه من على النار في مكان جانبي حتى يصبح بارد.
- نضع الخليط السابق في البيركس وتدخله إلى الفريزر بعد أن يبرد ولا يجب وضعه وهو ساخن في الفريزر.
- عندما نلاحظ أن خليط مرقة الدجاج أصبح متماسك يمكنكم استخدامه فيما بعد.
- يتم تقطيع خليط مرقة الدجاج المتماسك إلى مكعبات بالحجم المناسب أو بنفس حجم مكعبات الدجاج في المحلات.
- عند الرغبة في تحضير أكلة تحتاج إلى مرقة الدجاج أخرجي مكعب المرقة ثم استخدميه في التحضير.
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