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بطعم خيالي.. القطايف الرمضانية المقرمشة بالمكسرات تبحث الكثير من الفتيات المتزوجة حديثًا والتي ليس لديها خبرة كبيرة في تحضير الأطعمة والحلويات عن طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة في المنزل، وذلك لأن شهر رمضان ها قد اقترب أخيرًا وهذا الشهر يتميز بتحضير أفضل الأطعمة والحلويات المختلفة فيه لأنه يكثر به العزومات عند أقاربنا وأصحابنا وكل بيت يحاول أن ينافس الآخر في لذة الأطعمة التي سيقدمها وسنوضح لكم الطريقة بالتفصيل في سطور مقالنا هذا بشكل بسيط. طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة مكونات الطريقة:- دقيق أبيض في كوبين كبيرين.

نصف كوب كبير من السميد الناعم.

ملعقتان من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ماء فاتر.

بيكنج باودر.

حليب طازج.

قشطة.

خل أبيض.

ماء زهر.

شربات للتقديم.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- قومي أولًا بتحضير القشطة بوضع الحليب في وعاء مناسب وإضافة الخل حتى يتم فصل السائل عن القشطة وتبدأ في الترسب على الوجه والجوانب.

بعد ذلك قومي بتصفية القشطة من السائل ثم قومي بإضافة ماء الزهر إليها وتقليبها حتى تتجانس تمامًا ثم قومي بوضع القشطة في الثلاجة لعدة ساعات.

بعد مرور أربع ساعات قومي بإخراج القشطة من الثلاجة واتركيها حتى تبرد حت تبدئي في تحضير المكونات الأخرى.

ضعي باقي مكونات القطايف في الخلاط الكهربائي حتى يتم خفقها جيدً ثم اتركيها لمدة عشر دقائق بداخل الخلاط ولمدة ساعتين خارجه حتى ترتاح.

ضعي طاسة تيفال على النار ثم قومي بوضع كمية من الخليط حتى يبدأ في عمل قرص دائري صغير وحتى يحمر قعره قومي بإخراجه من النار.

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية القطايف المراد تحضيرها ثم قومي بوضعها داخل صينية وابدئي في حشوها بالقطشة والمكسرات.

ثم أدخليها إلى الثلاجة لمدة ساعة ثم بعد ذلك أخرجيها وقومي بصب الشربات عليها وهو ساخن قبل التقديم. طريقة عمل شربات القطايف المكونات:- كوبان من السكر.

ماء.

عصير ليمون. الخطوات: – قومي بوضع الماء في وعاء وأضيفي إليه السكر على النار حتى يذوب تمامًا ثم أضيفي عصير الليمون.

قلبي الخليط حتى يصبح بالسماكة المطلوبة ثم قومي بصبه على القطايف وهي باردة. عمر شويل - جدة بطعم خيالي.. القطايف الرمضانية المقرمشة بالمكسرات بنفس الطعم الجاهز - ثقفني

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