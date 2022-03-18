طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة السرية مذاقها كما يصنعها المحترفون شهية جداً

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نتعرف سوياً اليوم من خلال موقع ثقفني نيوز طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة المطاعم المصرية الشهيرة، حيث تعتبر واحدة من أهم الوصفات التي يعشقها العديد من الافراد، وتقوم بعض الأمهات بطلب طريقة كفتة الحاتي في المنزل من خلال المكونات المضمونة وبطعم فريد من نوعه، ولأن الكفتة المشوية هي عشق عدد كبير من الأشخاص نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير كفتة الحاتي اللذيذة والمميزة.
طريقة عمل كفتة الحاتي المصرية
مقادير عمل كفتة الحاتي من أهم الخطوات لنجاح وصفة الكفتة المشوية التي تشبة كفته المطاعم بالظبط، وبمكونات موجودة في كل منزل، وهي علي النحو التالي.
- كيلو واحد من اللحم المفروم.
- حزمة من البقدونس المفروم ناعم.
- واحد كوب من البصل المبشور.
- واحد ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.
- واحد ملعقة كبيرة ٧ بهارات مشكلة.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- ماء بصل حسب الحاجة.
- زيت نباتي.
خطوات تحضير كفتة الحاتي بطعم لا يقاوم
والآن لست بحاجة إلي شراء الكفتة من المطاعم بأسعار عالية، فنتعرف اليوم علي خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية وبصورة سريعة وبطعم شهى لا يقاوم، وبدون ما تفك مميز، وهكذا علي النحو التالي.
- في وعاء عميق يتم تحضير اللحمة المفرومة مع البقدونس المفروم، ونضيف إليها البهارات من الفلفل الأسود والملح وغيرها.
- يتم إضافة البصل المفروم إلي المكونات.
- ثم نقوم بتقليب المكونات معاً حتي تمام التجانس.
- نبدأ في تحضير ماء البصل ونضعها علي أيدينا ثم نقوم بوضع الكفتة علي الأسياخ الخشبية ونجعلها علي شكل أصابع متساوية.
- يتم وضع الأسياخ علي الجريل المدهون بالزيت، ونقلب علي النار حتي تمام النضح.
- ولإضافة رائحة الفحم المميزة إلي وصفتك، قم بإشعال فحمة وضعها مع الكفتة أثناء الشوي.
- ونغطيها لمدة دقيقة لتكتسب الكفتة نكهة الفحم المميزة لدي المطاعم.
- وفي النهاية الآن تقدم الكفتة علي السفرة ساخنة وبالهناء والشفاء.
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