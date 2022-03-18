طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة السرية مذاقها كما يصنعها المحترفون شهية جداً

نتعرف سوياً اليوم من خلال موقع ثقفني نيوز طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة المطاعم المصرية الشهيرة، حيث تعتبر واحدة من أهم الوصفات التي يعشقها العديد من الافراد، وتقوم بعض الأمهات بطلب طريقة كفتة الحاتي في المنزل من خلال المكونات المضمونة وبطعم فريد من نوعه، ولأن الكفتة المشوية هي عشق عدد كبير من الأشخاص نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير كفتة الحاتي اللذيذة والمميزة.

طريقة عمل كفتة الحاتي المصرية

مقادير عمل كفتة الحاتي من أهم الخطوات لنجاح وصفة الكفتة المشوية التي تشبة كفته المطاعم بالظبط، وبمكونات موجودة في كل منزل، وهي علي النحو التالي.

كيلو واحد من اللحم المفروم.

حزمة من البقدونس المفروم ناعم.

واحد كوب من البصل المبشور.

واحد ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

واحد ملعقة كبيرة ٧ بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ماء بصل حسب الحاجة.

زيت نباتي.

خطوات تحضير كفتة الحاتي بطعم لا يقاوم

والآن لست بحاجة إلي شراء الكفتة من المطاعم بأسعار عالية، فنتعرف اليوم علي خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية وبصورة سريعة وبطعم شهى لا يقاوم، وبدون ما تفك مميز، وهكذا علي النحو التالي.