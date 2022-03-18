حلاوة السميد بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة

حلاوة السميد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، نظرا لاحتوائها على السميد، كما تقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، فهي حلوى فاخرة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة، كما يمكنكم تجربة الهريسة بالسميد وسوف تنال إعجابكم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلاوة السميد بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات حلاوة السميد

تتكون حلاوة السميد من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

ملحوظة: سعة الكوب المستخدم 200 مل.

كوب من السميد.

كوب من السكر.

75 جم من الزبدة.

كوب من الماء.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلاوة السميد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: