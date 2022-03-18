بسبوسة كنافة بالقشطة من أشهى الحلويات الشرقية بأسهل طريقة

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بسبوسة كنافة بالقشطة من أشهى الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثيرون، وهي وصفة من الوصفات الجديدة والمميزة نقدمها لكل عشاق الحلويات الشرقية، والتي تجمع بين أشهى أصناف الحلويات الشرقية كلا من البسبوسة والكنافة، تتميز بالطبقات المتعددة طبقة من البسبوسة يليها طبقة من الكنافة، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات اللازمة لتحضير هذه الوصفة، مع شرح مبسط لطريقة التحضير. مقادير ومكونات بسبوسة كنافة بالقشطة مقدار كوب ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند المجروش.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 2 حبة بيض.

كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من أي نوع من الزيوت النباتية.

كوب قشطة.

قطر حسب الرغبة. مقادير الكنافة ربع كيلو جرام من الزبدة الذائبة.

كوب من الكنافة.

عدد 2 كوب من القطر. مقادير القشطة الحشو كوبين من الحليب السائل.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار 4 ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل بسبوسة كنافة بالقشطة احضري وعاء مناسب، وضيفي به كلا من السكر والبيض والسكر والفانيليا، وامزجيهم معا جيدا. ومن ثم قومي بإضافة كلا من السميد والحليب وجوز الهند والقشطة والزيت والبيكنج بودر، وامزجيهم معا جيدا. امزج كافة المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها، ثم ضيفي لهم خليط البسبوسة في صينية، بعد دهنها بالقليل من الزيت. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وتترك حتى تمام النضج. بعد تمام التسوية نقوم بتوزيع القطر عليها. تحضير خليط القشطة للحشوة ضعي الحليب في قدر وضيفي له كلا من السكر والنشا والجبن الكريمي، واخلطيهم معا.

ثم نقوم بضع كافة المكونات على نار متوسطة، مع الاستمرار في التقليب، حتى مرحلة الغليان.

ومن ثم نضيف لهم الفانيليا، مع التقليب حتى يتكثف. بسبوسة كنافة بالقشطة بعد ذلك يتم سكب خليط القشطة فوق البسبوسة، ومن ثم وضعها جانبا.

ثم نحضر مقلاة مناسبة للمكونات ونضعها على النار، ونضع بها الزبدة حتى تذوب ونسكب فوقها الكنافة، ونستمر في التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر.

ومن ثم قومي بإضافة القطر عليها، ومن ثم قومي بإضافة الكنافة فوق القشطة، ومن ثم يمكنك تقديم طبق بسبوسة كنافة بالقشطة. عمر شويل - جدة بسبوسة كنافة بالقشطة من أشهى الحلويات الشرقية بأسهل طريقة - ثقفني

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