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عمر شويل - جدة طريقة تحضير مثلثات الدونتس بعجينة قطنية وطرية وطعم في منتهى الروعة، نقدم لكم اليوم وصفة مثلثات الدونتس اللذيذة بمكونات اقتصادية بسيطة، الدونتس يعتبر أحد أكثر وصفات المعجنات طلباً نظراً لأن الأطفال يعشقونها بشدة وكذلك الكبار أيضاً، وذلك لأنها تتميز بطعم رائع وعجينة هشة لينة تذوب في الفم، كما أنها لا تحتوي على حليب ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة للجميع وفي وقت قليل جداً.

طريقة تحضير مثلثات الدونتس من المنزل

المقادير المطلوبة لعمل مثلثات الدونتس:

2 ونصف كوب دقيق + كوب إلا ربع ماء دافئ.

ملعقة ونصف صغيرة خميرة + 2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة زيت.

بيضة + فانيليا + ملعقة إلا ربع صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زبدة أو سمن في درجة حرارة الغرفة.

نضف الخميرة إلى الماء الدافئ ونخلط المكونين معا جيداً ثم نتركهم جانباً، وبعد ذلك في وعاء مناسب نضف البيضة والسكر مع إضافة الزيت والفانيليا ونخلطهم جيداً وبعد ذلك نضف خليط الخميرة إلى هذا الخليط، ونخلط مجدداً وبعد ذلك نضف كوباً من الدقيق ونخلط جيداً وبعد ذلك نضف الكمية المتبقية من الدقيق مع إضافة البيكنج بودر والملح، ونخلط مرة أخرى وبعد ذلك نقوم بالعجن يدوياً قليلاً ثم نضف إلى العجين الزبدة، ونعجن مجدداً لمدة دقيقتين حتى تندمج الزبدة مع العجين ويصبح العجين متجانس ولين، وبعد ذلك نغطي العجين ببلاستيك غذائي ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمه.

مثلثات الدونتس بعجينة قطنية

بعد ذلك نجمع العجين ونضعه على سطح مرشوش بالدقيق ثم نقسم العجين إلى نصفين ونأخذ كل نصف ونكوره، وبعد ذلك نأخذ كرة عجين ونضع رشة من الدقيق أسفله وأعلاه ثم نقوم بفرده على شكل دائرة بسُمك متوسط، ثم نضعه على ورقة زبدة ونقوم بتقطيعه على شكل مثلثات مع تقطيع ورقة الزبدة على شكل مثلثات أيضاً، وبعد ذلك نغطيه ونتركه لمدة 40 دقيقة وهذه الخطوات تكرر على الكرة الثانية من العجين.

بعد ذلك في زيت غزير ساخن على نار متوسطة أو أقل قليلاً نضع مثلثات العجين بورق الزبدة وبعد أقل من دقيقة نقوم بإزالة ورق الزبدة، ونقلب المثلثات على الجهة الأخرى حتى تأخذ لون ذهبي أيضاً ثم نخرجهم على مناديل مطبخ، ثم نغمس مثلثات الدونتس في سكر من الجهتين وهذه الخطوات تكرر على كل مقدار العجين، وبعد ذلك يصبح الدونتس جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.