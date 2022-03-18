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عمر شويل - جدة القناع المذهل لتفتيح لون البشرة وشد التجاعيد بمشروب الكوكاكولا، وصفة اليوم جديدة وفريدة من نوعها وقليل من جربنها على بشرتهن، ونحن نشاركها لكم بناء على تجربة العديد من الفتيات وخاصة في دولة المغرب، فقد حقق هذا القناع نتائج ملموسة وحقيقية في تخليص الوجه من العيوب والتجاعيد، كما يساعد في تفتيح لون البشرة درجتين على الأقل. سنحتاج إلى صابون دوف لتبييض البشرة وترطيبها بعمق ومنع أي ضرر قد يسببه خل التفاح وهو المكون الثاني في القناع، بالاضافة إلى العنصر الثالث وهو مشروب الكوكاكولا للقضاء على التجاعيد.

تفتيح لون البشرة وشد التجاعيد

المكونات اللازمة لتحضير القناع هي:

4 ملاعق كبيرة من مبشور صابون دوف أو صابون زيت الزيتون.

كوب من مشروب الكوكاكولا.

ملعقة صغيرة من خل التفاح الخفيف.

نأخذ مبشور الصابون ونضعه في قدر مناسب للطهي ونضف إليه مشروب الكوكاكولا، ونمزج قليلاً وبعد ذلك نضع المكونات على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع تقليب الخليط من حينٍ لآخر، وعندما نحصل على خليط ثقيل نطفئ الموقد ونرفع القدر عن النار ونضف خل التفاح إلى الخليط ونخلط قليلاً، ثم نحتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة ثم قومي بتخزينها في الثلاجة ويمكنك الاحتفاظ بهذا الخليط لمدة أسبوعين.

طبقي قناع الكوكاكولا على بشرة وجهك بواسطة فرشاة نظيفة ثم وزعي القناع جيداً على بشرة وجهك، وبعد ذلك اتركي القناع حتى يجف تماماً من 30-40 دقيقة وبعد أن يجف القناع تماماً على بشرتك، قومي بإزالته بلطف بأطراف الأصابع فهذه الطريقة تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، كما تساعد على شد بشرة الوجه المترهلة وأيضاً تزيل شعر الوجه الخفيف في نفس الوقت، وبعد إزالة القناع قومي بغسل بشرة وجهك جيداً بالماء وبعد ذلك رطبي بشرتك بمرطبك اليومي، والنتيجة بشرة مشدودة وصافية من أول إستخدام وكرري هذه الوصفة 2 مرات في الأسبوع وستختفي التجاعيد نهائياً من الأسبوع الأول، ستحصلين على بشرة مشرقة وخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

قناع الكوكاكولا لشد البشرة

ويمكنك تحضير قناع آخر مضاد للشيخوخة بإضافة 2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة في وعاء مع إضافة 2 ملعقة صغيرة من الحليب المجفف، ثم نخلط المكونين جيداً وبعد ذلك نضف 2 ملعقة كبيرة من مشروب الكوكاكولا ونخلط مجدداً حتى نحصل على خليط كريمي، وبعدها نضف صفار بيضة إلى الخليط ونخلط مرة أخرى، طبقي هذا الخليط على بشرة وجهك وعنقك بإستخدام فرشاة ثم اتركي الخليط حتى يجف على بشرة وجهك لمدة 30 دقيقة، وبعد أن يجف قومي بتقشيره وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ثم رطبي بشرتك بمرطبك اليومي ولافضل النتائج كرري هذه الوصفة يومياً لمدة 7 أيام.