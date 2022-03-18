نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار على أصولها بطريقة أشهر المطاعم في المقال التالي

البيتزا من الأكلات المشهورة في إيطاليا وهي تتميز بطعمها اللذيذ ويمكن حشوها بحشوات مختلفة سواء كانت لحوم أو جبن أو دجاج مع صلصة ذات مذاق جذاب، واشتهرت البيتزا في جميع الدول العربية ولكن الصلصة الإيطالية لها طعم مختلف واليوم نقدم لكم طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالصوص الحار بخطوات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار المكونات: 6 حبات كبيرة من الطماطم المقشرة والمهروسة.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت.

نصف كوب بصل مفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة أوريغانو.

2 ملعقة صغيرة كاتشاب.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة سكر. مكونات عجينة البيتزا: 5 أكواب دقيق.

فنجان زيت زيتون.

3 كوب ماء.

فنجان من الحليب.

2 ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملاعق صغيرة زعتر.

كوب زبادي. مكونات الحشوة: حبة بصل مفرومة ناعم.

شرائح من الفلفل الألوان.

دجاج مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود.

رشة من الأوريغانو.

زيتون شرائح. طريقة التحضير: نقوم بتحضير الصلصة في البداية من خلال وضع مقلاة على النار مع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل ثم يضاف الثوم. عندما تخرج رائحة الثوم نضع الطماطم المهروسة ثم الكاتشاب والأوريغانو وأيضا الملح والفلفل الأسود نقلب المكونات. ونتركها على النار لمدة 3 دقائق وأضيفي السكر ثم ارفعي الوعاء من النار واتركيه جانبا لكي يبرد والآن نحضر عجينة البيتزا. في العجان نضع الزيت مع الماء والحليب ونقلب بعد ذلك يضاف السكر مع الخميرة والزعتر والملح ونخفق المكونات مرة أخرى. يضاف الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في العجن لحين الحصول على عجينة طرية ومتجانسة ثم ضعيها على الرخامة. واعجنيها مرة أخرى لمدة 5 دقائق ثم تغطي ونتركها جانبا والآن نحضر الحشوة نرفع وعاء على النار به زيت ونضع بداخله. الدجاج مع رشة من البهارات ونقلب ثم يضاف البصل ونتركها على النار حتى ينضج الدجاج ثم يضاف الفلفل ونقلب لمدة دقيقة. نرفعها جانبا عندما تختمر العجينة نقسمها إلى نصفين أو 3 ونحضر صينية الخبز ونرشها بداخلها زيت ونفرد العجينة. وفوقها الصلصة ثم نضع الحشوة وعلى الوجه جبنة موزاريلا مع رومي ونضعها في فرن ساخن حتى تنضج وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار على أصولها بطريقة أشهر المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار على أصولها بطريقة أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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