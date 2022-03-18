علاج طبيعي فعال للتخلص تماماً من الهالات والسواد حول العينين، نقدم لكي اليوم خلطة طبيعية معها سوف تتخلصين من الهالات والتجاعيد في منطقة العين بشكل سريع، حيث تبدأ نتائج استخدام تلك الوصفة في الظهور بعد 3 أيام على الأكثر. تعمل وصفتنا اليوم على ترطيب تلك المنطقة بعمق وتمدها بمحفزات طبيعية للخلايا على إنتاج الكولاجين والايلاستين، وهما عنصرين مهمين جداً للتخلص من الهالات السوداء وإزالة التجاعيد في نفس الوقت، كما أنهما ضروريين للغاية لزيادة نضارة منطقة حول العينين.

علاج طبيعي للتخلص من الهالات السوداء

مكونات الكريم الأول وهو مخصص لأصحاب البشرة الدهنية:

2 حبة ليمون.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت الفازلين ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين هاء أو كبسولة فيتامين E ويمكنك إضافة زيت الليمون.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

نقوم ببشر قشر الليمون بالمبشرة ومن جانب آخر في حمام مائي نضف الفازلين ونتركه حتى يذوب تماماً، وبعد ذلك نقوم بإضافة مبشور الليمون إليه ونخلط جيداً ثم نضف زيت الفازلين ونخلط مجدداً، ثم نضف زيت فيتامين هاء ونخلط مرة أخرى ونترك المزيج في الحمام المائي لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بتصفيته ونضف إلى المحلول الناتج النشا ونمزج جيداً، ثم نحتفظ بهذا الكريم في علبة زجاجية نظيفة ويبقى صالح للاستخدام لمدة سنة. ليلاً قبل النوم طبقي هذا الكريم على منطقة حول العينين واحرصي على عمل مساج حول العيون واتركي الكريم طوال الليل، وفي الصباح اغسليه ورطبي بزيت اللوز الحلو وكرري إستعمال هذا الكريم كل ليلة وفي غضون 3 أيام ستحصلين على نتيجة رائعة.

إزالة السواد حول العين طبيعياً

مكونات الكريم الثاني لباقي أنواع البشرة:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الجلسرين كبسولة فيتامين هاء.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

في حمام مائي نضف الفازلين وزيت جوز الهند ونتركهم حتى يذوبوا تماماً وبعدها نضف زيت الزيتون، ونمزج جيداً ثم نضف الجلسرين وكبسولة فيتامين هاء ثم نمزج مجدداً قليلاً، وبعد ذلك نفرغ المزيج في وعاء ونتركه حتى يبرد ثم نضف إليه جل الألوفيرا ونمزج جيداً، ثم نحتفظ بهذا المزيج في علبة نظيفة يبقى صالح للاستخدام لمدة سنة. ليلاً قبل النوم طبقي هذا المزيج على منطقة حول العينين مع عمل مساج مناسب واتركي المزيج طوال الليل، وفي الصباح اغسليه ورطبي بزيت اللوز الحلو وكرري إستعماله كل ليلة للحصول على أفضل النتائج.