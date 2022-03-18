نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة الجبار لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في غضون دقائق في المقال التالي

معظم السيدات تعاني من خشونة اليدين والقدمين خاصة في فصل الشتاء والسبب في ذلك هو كثرة استخدام المنظفات التي يوجد بها مواد كيميائية تسبب جفاف البشرة وتراكم الجلد الميت عليها وأيضا الخروج في الشمس وقت الظهيرة أو البرودة الشديدة، ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم خلطة لتقشير اليدين والرجلين وجعلها ناعمة كالحرير فتابعونا. خلطة لتقشير اليدين والرجلين المكونات: 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة فازلين طبي.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة مع بعض ثم يوضع المزيج على اليدين والقدمين ونرتدي جوارب قطنية أو لفيها باسترتش لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نضع اليدين والقدمين في ماء وملح لإكمال عملية التقشير والتخلص من بقايا الجلد الميت وجعل البشرة ناصعة البياض. نغسل المكان بالماء الفاتر والصابون مع الفرك بحركات دائرية وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا. تقشير اليدين بالقهوة المكونات: ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القهوة مع زيت الزيتون للحصول على مزيج متجانس ثم يوزع الخليط على اليدين والرجلين مع التدليك. نتركه حتى يجف ثم يغسل بالماء الفاتر وبعد ذلك يوضع كريم مرطب للبشرة للحفاظ عليها من الجفاف. تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين ولذلك تعتبر مقشر طبيعي للبشرة وتجعلها مشرقة ومشدودة. خلطات طبيعية لتقشير اليدين والرجلين الملح والليمون: المكونات: 2 ملعقة كبيرة ملح خشن.

2 ملعقة كبيرة سكر خشن.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الملح مع السكر ثم يضاف الليمون وزيت الزيتون ونقلب جيدا بعد ذلك يوزع المزيج على اليدين والرجلين مع التدليك.

نتركها لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الفاتر وندهنها بكريم مرطب أو زيت جوز الهند تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة. 2. صودا الخبز والسكر: المكونات: كوب من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة صودا الخبز.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج جميع المكونات في وعاء ثم نضعها في برطمان زجاجي ونحفظها في الثلاجة وقبل الذهاب للنوم ندهن اليدين والرجلين. عمر شويل - جدة مقشر القهوة الجبار لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في غضون دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر القهوة الجبار لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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