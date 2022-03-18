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عمر شويل - جدة أقوى الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وزيادة كثافته في أسرع وقت، نقدم لكم اليوم خلطتين هما الأقوى لإطالة الشعر بدون تعرضه للهيشان والتقصف، فهي تحتوي على عناصر طبيعية لا تعمل فقط على زيادة طول الشعر وتكثيفه، بل تساعد أيضاً على زيادة نعومته ولمعانه لتحصلين على شعر كثيف وطويل ذو خصلات ناعمة غير متقصفة. المكون الرئيسي لكلا الوصفتين هو قشور الموز وتختلف الإضافات في كل خلطة على حدا.

أقوى وصفات تطويل وتكثيف الشعر

مكونات الوصفة الأولى:

قشر موزة. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض. كوب من الماء.

نأخذ قشر الموزة ونقطعه إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في قدر مخصص للطبخ، و نضف الأرز والماء ثم نضع المكونات تغلي على النار لمدة 10 دقائق مع تقليب الخليط من حينٍ لآخر، وبعد غلي المكونات بشكل جيد نقوم بترشيح الخليط لنحصل على محلول قوي في انبات الشعر، ويمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول في برطمان زجاجي واحتفظي به في الثلاجة، حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام.

ولتطبيق الوصفة نضع المحلول في قنينة بخاخ ثم قومي برشه على فروة رأسك بالكامل جيداً، وركزي على المناطق الصلعاء بشعرك وبعد ذلك قومي بتدليك فروة رأسك جيداً بأطراف أصابعك، ثم اتركي المحلول على شعرك لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو المناسب، كرري إستخدام هذا المحلول مرتين في الأسبوع وسيتوقف شعرك عن التساقط والهيشان، كما سيبدأ في النمو بغزارة بدون توقف.

زيادة طول الشعر طبيعياً

مكونات الوصفة الثانية

قشر موزة. نصف كوب من زيت الزيتون.

نقطع قشر الموزة إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في مقلاة ونضف إليها زيت الزيتون، ثم نضع المقلاة على نار هادئة مع تحريكه بلطف من حينٍ لآخر وبعد أن يصبح لون شرائح قشر الموز بني نطفئ الموقد، ثم نقوم بتصفية الزيت بإستخدام مصفاة لنحصل على زيت قشر الموز ونحتفط بهذا الزيت في برطمان زجاجي، طبقي هذا الزيت على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة ساعة كاملة ثم اغسلي شعرك كالمعتاد، كرري تطبيق هذا الزيت مرة في الأسبوع وسيكون لديك شعر أكثر طولاً وسمكاً.