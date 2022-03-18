طريقة تحضير أكواب القشطة بالشوكولاتة ألذ حلى إقتصادي بطعم كريمي وقوام أنيق لن تتخيلوه، نقدم لكم من خلال موضوعنا اليوم وصفة أكواب القشطة بالشوكولاتة ذات الطعم الرائع لعشاق الشوكولاتة، وهي حلوى كريمية قشطية يتم إعدادها باستخدام مكونات اقتصادية بسيطة جداً، ومزودة بصوص شوكولاتة إقتصادي يتم تحضيره باستخدام الكاكاو الخام وبعض الإضافات، إليكم وصفة أكواب القشطة بالشوكولاتة بطريقة سهلة ودون الكثير من المجهود.

طريقة تحضير أكواب القشطة بالشوكولاتة

مقادير الطبقة الكريمية المستخدمة في وصفتنا اليوم هي كالآتي:

4 أكواب حليب بمقدار لتر واحد.

4-5 ملاعق كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من السميد (دقيق البسبوسة أو دقيق السيمولينا).

نصف كوب سكر أو حسب الذوقوالرغبة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا بودرة أو سائلة.

عبوة قشطة (إختياري).

أما مقادير صوص الشوكولاتة المستخدم في الوصفة فهي:

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الحليب بمقدار 125 مل.

نصف كوب من السكر بمقدار 100 جرام.

نصف كوب من الزيت النباتي بمقدار 125 مل.

ملعقة كبيرة من النوتيلا (إختياري).

نبدأ بتجهيز الطبقة الكريمية القشطية بتحضير إناء مناسب ونضف إليه الحليب والنشا مع إضافة السميد، وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر والقشطة مع الفانيليا ثم نمزج المكونات على البارد بشكل جيد مع بعضها بإستخدام المضرب اليدوي، وبعد ذلك نرفع الإناء على نار متوسطة مع تقليب المزيج بإستمرار حتى يغلي ويثقل القوام، وبعد ذلك نحضر أكواب صغيرة أو كاسات أو أطباق الجيلي أو صينية بايركس، ونضع الخليط الكريمي حتى يملأ الكوب إلا ربعه (ثلث أربعه)، ثم نضعهم جانباً حتى نحضر صوص الشوكولاتة الإقتصادي.

حلى اقتصادي من المنزل لعشاق الشوكولاتة

في الخطوة التالية نضف الحليب والسكر في الخلاط الكهربائي مع إضافة الكاكاو الخام ثم نقوم بتشغيل الخلاط، وأثناء الخلط نقوم بإضافة الزيت تدريجياً ويتم الخلط حتى يثقل قوام صوص الشوكولاتة، وبعد ذلك نضف النوتيلا ونمزج قليلاً ثم نضع صوص الشوكولاتة على الخليط الكريمي وهو دافئ في الأكواب، ثم نزين السطح برشة من الكاكاو وبعد ذلك ندخل الأكواب الثلاجة حتى تتماسك بشكل جيد، وبعدها تكون الحلوى جاهزة للتقديم بطعم لا يقاوم.