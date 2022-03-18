نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختراع.. المكرونه في الخلاط فكرة متخطرش علي بالك ندمت اني جربتها كل يوم ولادي عايزين اعملها في المقال التالي
المكرونة في الخلاط من أفضل الوصفات التي من الممكن أن تعطي أفضل نتيجة لنوع من الحلوى الشرقية المفضلة والتي من الممكن أن يتم عملها في أقل وقت وبمساعدة الخلاط ومن الممكن أن يتم تحضيرها بمكونات بسيطة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن مكونات مثالية من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل نوع من أنواع المكرونة الفرن للتحلية الباردة المميزة، وبالأخص خلال أيام رمضان حيث يكثر عمل أصناف الحلوى المميزة، ومن خلال الآتي نعرض أهم الخطوات الأساسية للوصفة مع بيان أهم الخطوات الخاصة بالتحضير.
مكونات إعداد المكرونة
من الممكن لك أن تقومي بعمل المكرونة وتحضيرها في الخلاط في وصفة سهلة من الممكن لأي ربة منزل أن تقوم بعملها في أقل وقت ممكن، ومن خلال الاستعانة بهذه الطريقة يكون من السهل عليك تحضير تلك الوصفة المتميزة المعروفة بالعزيزية، ومن خلال الاستفادة من تلك المكونات لقادمة لتحضير الوصفة، من أفضل المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل مكرونة الخلاط ما يلي في تلك النقاط المقبلة:
- نصف كيلو من مكون المكرونة.
- لتر من الحليب الطازج كامل الدسم.
- ثلاث ملاعق من النشا.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة من الفانيليا.
- قدر ملائم.
طريقة تحضير المكرونة
من الممكن أن يتم التحضير للمكرونة باتباع الخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون بالاستعانة بالقدر الملائم ونضع فيه كمية ملائمة من الماء.
- اسلقي المكرونة لخمس دقائق ثم قومي بتصفيتها تماما من الماء.
- أحضري قدر آخر وضعي فيه الحليب مع السكر والتقليب المستمر.
بعد ملاحظة الغليان للحليب تتم تهدئة النار تماما ومن ثم تضاف المكرونة، مع التقليب المستمر,
- قومي بتذويب النشا مع القليل من الماء ثم أضيفيه للمكرونة مع الحليب.
- بعد ذلك يتم وضع كل المكونات بالخلط وطحنها جيدا.
- يصب الخليط الخاص بالمكرونة مع الحليب والسكر وبقية المكونات بعد الطحن بالقالب الملائم.
- ثم بعد ذلك عليك التسوية للمكرونة بفرن بحرارة متوسطة.
- ثم بعد التسوية واحمرار وجه المكرونة تخرج من الفرن وبعد ذلك يتم تقطيع المكرونة بعد أن تبرد تماما.
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