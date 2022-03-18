أسرار طريقة عمل الكبسة الفراخ السعودي على أصولها بطعم مختلف وشهي

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الكبسة السعودية بالدجاج. الكبسة من الأطباق الخليجية المعروفة والمشهورة في الدول العربية بطعمها المميز والشهي، وتقدم في العزومات والاحتفالات وعزومات شهر رمضان المبارك على المائدة الافطار، واليكم اسرار طريقة عمل الكبسة الفراخ السعودي على اصولها بطعم مميز وشهي أسرار طريقة عمل الكبسة الفراخ السعودي على أصولها المكونات دجاجة كاملة مقطعة قطع

3 كوب من الأرز البسمتي

3 عدد طماطم مفرومة

2 عدد فلفل أخضر مقطع

ورق لورا

عود قرفة

ملعقة كبيرة من البهارات الكبسة

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

بصلة واحدة مقطع او مفروم

2 عدد لومي

حبات قرنفل صحيح

5 كوب من الماء طريقة تحضير كبسة الفراخ السعودي أولاً نحضر وعاء مناسب للطهي ونضع ملعقة من الزيت والسمنة والبصل ونقلب المكونات على النار بعد ذلك نضع اللومي والقرنفل ورق اللورا والفلفل الاسود والقرفة وبهارات الكبسة ونقلب المكونات ثم نضع الماء ويترك المكونات على النار حتي تغلي نضيف قطع الدجاج المقطع ذات الحجم المناسب لكي ويترك حتي تحصلي على السوي المناسب نضيف الأرز البسمتي المنقوع فوق الماء والدجاج ونتركة على نار قوية حتي تجف تمام ثم نقوم بتقليل النار على الأرز نار هادئة جداً ويترك المكونات حتي تنضج يرفع الأرز من على النار ويقدم في طبق التقديم مع الدجاج والمكسرات وبالهنا طريقة أخري لكبسة الدجاج السعودي مكونات 1 دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع حسب الرغبة

2 ثوم مفروم

بصل مقطع إلى أرباع

3 أكواب أرز بسمتي

ماء ساخن

2 ورقة غار

2 حبة فلفل أخضر

ربع كوب زبيب

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من البهارات طريقة تحضير الكبسة حضري وعاء عميق وأضيفي شرائح لحم الدجاج بمجرد غسلها وتنظيفها جيدًا واطهيها على نار عالية حتى تتحول إلى اللون الأبيض ثم أضيفي رشة من خليط البهارات والملح والفلفل الأسود والبصل المقطّع إلى أرباع واثنين غطي فصوص الثوم بالماء الساخن واتركيه يطهى لمدة 20 دقيقة. تُرفع قطع الدجاج عن الماء المغلي وتترك جانباً الماء والأرز ثم توضع قطع الدجاج على صينية خبز وتتبل بمزيج من البهارات بما في ذلك الملح والفلفل الأسود والزعفران والزيت النباتي نضع نصف البصل في طاجن عميق ونطبخه على نار خفيفة مع القليل من زيت جوز الهند حتى ينضج ثم نضيف بعض البهارات المختلطة والملح والفلفل والزبيب والزعفران وقليل من مرق لحم الدجاج الجاهز ويطهى حتى المكونات مبردة تمامًا وجاهزة. نضع أرز البسمتي في وعاء منفصل بعد تصفية الماء ثم نضيف الزيت النباتي والبهارات الجيدة “الهيل القرنفل اللومي ورق الغار القرفة” الفلفل الأخضر الحار الطماطم المفرومة ناعماً ونمزج جيداً ثم اسكبي حوالي 6 أكواب من مرق الدجاج واطهيها على نار خفيفة حتى ينضج الأرز. بعد ذلك تقدم كبسة الدجاج السعودي وتزين بالزبيب والمكسرات عمر شويل - جدة أسرار طريقة عمل الكبسة الفراخ السعودي على أصولها بطعم مختلف وشهي - ثقفني

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